Hai cha con trôi dạt 12 tiếng trên biển: Tay ôm con, chân thay mái chèo

Sáng 1/8, nhiều bạn bè, người thân của anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) đến chia sẻ niềm vui khi anh cùng con gái trở về sau hơn 12 tiếng bị sóng đánh dạt ngoài biển.

Anh Tùng vẫn còn khá mệt mỏi nhưng khuôn mặt giãn ra khi hướng mắt về cô con gái đang đùa nghịch cùng bạn.

Anh Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ tình huống bị sóng đánh trôi dạt 12 tiếng trên biển (Ảnh: Hoàng Lam).

Là người đam mê với môn SUP, đã quen với sóng biển, nhưng anh không bao giờ nghĩ đến tình huống bản thân và con gái phải đối mặt với nguy hiểm.

Chiều 30/7, anh Tùng cùng vợ, con gái và một người bạn đến bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh). Theo thói quen, anh luôn chuẩn bị kỹ càng cho mỗi lần chèo SUP (ván lướt sóng có mái chèo) ra biển.

Trong khi anh thỏa đam mê với con sóng, chị Trần Thị Ngọc Ánh (vợ anh Tùng) và con gái Nguyễn Trần Phương Anh (6 tuổi), chơi đùa gần bờ.

Khi anh Tùng phát hiện con gái có dấu hiệu bị sóng cuốn ra liền nhanh chóng lao SUP tới, ôm được con.

“Lúc đó, tôi chưa lường được nguy hiểm, vì thời điểm xuống biển sóng bình thường. Khi tôi ôm được con cố gắng bơi vào bờ, liên tiếp sóng lớn dội vào, lật úp thuyền SUP. Tôi giữ chặt con, ngụp lặn trong sóng, nhưng 2 đợt sóng đánh hai cha con đã bị dạt ra xa”, anh Tùng kể.

Sóng dữ dội hơn, trời tối dần, mọi nỗ lực để vào bờ của Tùng đều thất bại. Lúc này, mái chèo và ba lô chứa dụng cụ sinh tồn cũng đã bị đánh tuột ra xa.

Hai bố con anh Tùng được tàu hàng cứu, bàn giao lực lượng cảnh sát biển đưa vào đất liền (Ảnh: T. Thanh).

Anh Tùng dùng sợi dây rút tháo từ quần để buộc vào áo phao của con, nối với dây SUP buộc vào chân mình. Có những lần bị sóng đánh, hai cha con rơi xuống biển, may mắn nhờ sợi dây và nỗ lực của người bố, cháu bé giữ được an toàn.

“Vật lộn nhiều giờ với sóng biển, hai bố con đều mệt. Tôi cố gắng không hoảng loạn, giữ mình thật bình tĩnh, nghĩ cách làm sao để cha con an toàn. Tôi liên tục động viên con, gợi chuyện để con không sợ hãi”, người bố kể. Mặc dù đói, mệt, nhưng bé Phương Anh tỏ ra kiên cường hơn anh nghĩ. Anh cố gắng dỗ con ngủ, ôm chặt vào người để con đỡ lạnh.

Mưa đổ xuống, mặt biển đen kịt, sóng lắc lư nhưng anh Tùng cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Trong đêm tối, anh nhìn thấy ánh đèn rất xa. Đốm sáng đó như tiếp cho anh hi vọng. Người cha ôm chặt con gái, dùng chân và tay còn lại thay mái chèo đạp nước tiến về đốm sáng nhỏ nhoi ấy.

May mắn, nước mưa đọng lại bên rãnh chiếc phao tròn của con gái giúp hai bố con cầm cự. Một con sứa dạt lên SUP, anh lột lớp da, ngắt bỏ chân, cố gắng nuốt thứ thực phẩm mặn chát ấy dù khắp vai, ngực đang lên cơn ngứa. Anh Tùng để lại một ít sứa lên ván thuyền, phòng xa, nếu lỡ không vào được bờ hay không gặp tàu, thuyền nào ứng cứu con gái còn có miếng ăn giữ sức.

Anh Tùng và con gái (Ảnh: Hoàng Lam).

Mệt, đói, anh Tùng không dám chợp mắt, không dám ngừng tay chèo, dù đốm sáng lẻ loi kia vẫn xa vời vợi. Khi mặt biển dần chuyển sang màu sáng, bố con anh Tùng may mắn được tàu hàng VINASHIN 555 phát hiện, đưa lên tàu.

Lúc này, anh mới biết hai bố con đã bị trôi dạt cách bờ 10 hải lý, còn đốm sáng giúp anh giữ hi vọng kia là ngọn hải đăng trên đảo Mắt (Nghệ An), cách khu vực anh được cứu rất xa. Tính từ thời điểm bị sóng đánh dạt ra biển đến khi được cứu lên tàu (6h30 ngày 31/7), hai bố con anh Tùng đã lênh đênh trên sóng hơn 12 tiếng.

Việc đầu tiên, anh Tùng nhờ thủy thủ tàu liên lạc với gia đình để báo bình an. Chị Ngọc Ánh sau một đêm thức trắng với dự cảm không lành, đã bật khóc trong khoảnh khắc kết nối được với chồng con.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, anh Tùng nhiều lần bày tỏ sự biết ơn đến các cơ quan chức năng đã nỗ lực tìm kiếm và hỗ trợ, đưa hai bố con trở về đất liền an toàn.

Người đàn ông này cũng cho biết, sau sự việc này, anh sẽ bỏ chơi SUP. “Trước thiên nhiên, không thể nói trước được điều gì. Tốt hơn hết là không đưa mình vào thế nguy hiểm”, anh Tùng tâm sự.