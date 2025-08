Tổng Bí thư dự gặp mặt đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Chiều 1/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức Gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương; Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí: Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đều khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, chở che, trong 80 năm qua, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và ngành Ngoại giao Việt Nam luôn chung sức, đồng lòng, kề vai, sát cánh, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành công của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, cũng như những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 80 năm qua.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng ngày càng cao, quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, phát huy truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, trên cơ sở nhận thức sâu sắc quan điểm chỉ đạo “tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên", thời gian tới, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với nhau và với các ban, bộ, ngành, địa phương, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, đây là sự kiện rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó thân thiết giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao, những lực lượng trọng yếu, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Tổng Bí thư Tô Lâm thân ái gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao và đại biểu các cơ quan thuộc 3 Bộ lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tuy chức năng, nhiệm vụ và quy mô tổ chức lực lượng có sự khác biệt, mang tính đặc thù của mỗi lực lượng, nhưng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Ngoại giao Việt Nam đều kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ, xây dựng nền hòa bình của Tổ quốc, cùng toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh quốc gia, tăng cường đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư chia sẻ, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là Quân đội, để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình. Một lực lượng nữa là Công an, để chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại. Vì vậy, Công an và Quân đội phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Bác Hồ cũng từng dạy: Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to, tiếng mới lớn.

Tổng Bí thư lưu ý, những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức mới. Để thực hiện 3 mục tiêu lớn xuyên suốt hiện nay là giữ vững hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và ngành Ngoại giao Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm chính trị cao hơn nữa, đoàn kết gắn bó chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn tin tưởng vào bản lĩnh, trí tuệ, sự trung thành, tiềm năng và sức mạnh của 3 lực lượng.

Tiếp đó, tối cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã dự Chương trình nghệ thuật giao hưởng thính phòng “80 năm - Bản hùng ca vang mãi”, tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình do Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng), Đảng ủy Công an Trung ương (Bộ Công an), Đảng ủy Bộ Ngoại giao đồng tổ chức.

Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, chủ đề xuyên suốt khơi dậy lòng yêu nước, ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam và ngành Ngoại giao Việt Nam.

Trong không gian lắng đọng, giàu cảm xúc của nghệ thuật, Chương trình được mở đầu với phần khai từ tác phẩm “Khúc khải hoàn”, là những giai điệu hào sảng, phơi phới tin yêu, tự hào của màn hợp xướng do các nghệ sỹ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam thể hiện.

Chương trình nghệ thuật chia thành 3 phần. Phần I “Ánh sáng soi đường” gồm các tiết mục: Từ làng Sen, Đảng cho ta sáng mắt sáng lòng, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó; Liên khúc: “19/8”; Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc.

Phần 2 “Sứ mệnh vinh quang” gồm các tiết mục: Trường ca sông Lô, Tiểu đoàn 307, Biết ơn Chị Võ Thị Sáu, Tình em, Khí nhạc: Tổ khúc Trường Sơn, Bước chân trên dải Trường Sơn, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Chúng con canh giấc ngủ cho Người, Việt Nam quê hương tôi.

Phần 3 “Thanh âm kết nối” gồm các tiết mục: Hà Nội 12 mùa hoa, Mời bạn đến thăm chốn này - Việt Nam luôn đón chào, O Sole Mio (song ngữ Italy - Việt), Hello Vietnam (song ngữ Anh - Việt); Liên khúc kết: “Vinh quang ngành Ngoại giao Việt Nam”; Giữ trọn lời thề; Vì nhân dân quên mình.

Chương trình nghệ thuật do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân; Đại tá, Nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Xuân Bắc chỉ huy dàn nhạc. Các nhạc sỹ, nghệ sỹ của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân; Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 1, Đoàn Văn công Quân khu 2, Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân, Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng và các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam thực hiện.