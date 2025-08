Người dân vùng lũ chia sẻ hàng cứu trợ với nhân dân nước bạn Lào

Ngày 1/8, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một số người đàn ông nói tiếng nước ngoài, đang cố gắng trình bày về sự khó khăn, thiếu thốn.

Nhiều người Lào liều mình vượt sông sang Nghệ An xin cứu trợ (Video: Vy Quyên).

Theo thông tin được phiên dịch lại, họ là người dân nước bạn Lào, dùng phao vượt dòng Nậm Mộ sang Việt Nam để tìm kiếm sự trợ giúp. Hình ảnh được cho là ghi lại ở xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An).

Những người Lào này sau đó đã nhận được sự hỗ trợ lương thực, thực phẩm từ người dân xã Mường Típ.

Chính quyền và người dân xã Mường Típ chia sẻ hàng cứu trợ với người dân bản Na Mương, nước bạn Lào (Ảnh: Thu Hoài).

Nhiều bình luận dưới clip bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần sẻ chia của người dân xã Mường Típ cũng như mối đoàn kết, gắn bó, tương trợ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ xác nhận, hình ảnh trên được ghi lại tại bản Ta Đo (xã Mường Típ), vào trưa 31/7.

Theo thông tin bà Quyên cung cấp, thời điểm trên, một số người sinh sống ở bản Na Mương, cụm bản Pha Ven, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đã dùng phao, vượt sông Nậm Mộ sang bản Ta Đo.

Những người này trình bày, gần nửa tháng qua, ảnh hưởng của thiên tai, 40 hộ dân trong bản thiếu đói. Địa hình chia cắt, đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở, bản lại xa trung tâm, cơ quan chức năng chưa thể tiếp cận, do vậy, một số người quyết định vượt sông sang Việt Nam nhờ giúp đỡ.

Xã Mường Típ là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng bão số 3 và hoàn lưu sau bão (Ảnh: H. Việt).

“Người dân xã Mường Típ nói chung và nhân dân bản Ta Đo nói riêng đang rất khó khăn do ảnh hưởng của đợt mưa lũ, nhưng người dân bản Na Mương khó khăn hơn. Với truyền thống “bát cơm sẻ nửa” của hai nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia và tương trợ lẫn nhau giữa các xã, bản hai bên biên giới, chính quyền xã và người dân Ta Đo đã dành một phần quà cứu trợ của các đoàn thiện nguyện để hỗ trợ người dân bản Na Mương”, bà Quyên thông tin.

40 phần quà, mỗi phần gồm 10kg gạo, 2 thùng mì tôm, nước sạch, sữa cùng các vật dụng sinh hoạt khác được các hộ dân bản Ta Đo, chính quyền xã Mường Típ và đoàn thiện nguyện trao tới người dân nước bạn.

Đón nhận thực phẩm thiết yếu cùng tình cảm của người dân Việt Nam, người dân bản Na Mương rất xúc động. Trong chiều 31/7, toàn bộ số lương thực kể trên đã được vận chuyển bằng phao về bên kia biên giới.

Người dân bản Ta Đo khắc phục hậu quả 2 đợt lũ quét trong 1 tuần (Ảnh: H. Việt).

Ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Mường Típ cho biết, do ảnh hưởng cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, từ ngày 20/7, trên địa bàn xã đã có mưa to và rất to. Mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên diện rộng, riêng bản Ta Đo bị cô lập dài ngày sau khi xảy ra 2 trận lũ ống, lũ quét vào chiều 21 và tối 27/7.

Theo thống kê sơ bộ, toàn xã Mường Típ có 114 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa lũ, nhiều công trình dân sinh, giao thông, cơ sở giáo dục... bị hư hỏng. Mưa lũ cũng khiến hệ thống điện, sóng điện thoại bị tê liệt.

Đến ngày 1/8, trên tuyến tỉnh lộ 543D chạy qua địa bàn và nhiều tuyến đường liên bản vẫn đang bị sạt lở. Việc vận chuyển hàng cứu trợ đến các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ đang hết sức khó khăn.