Hà Nội: Một phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đi làm về

Sáng 31/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND xã Quảng Bị (TP Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc sét đánh trúng một phụ nữ, khiến người này tử vong tại chỗ.

Theo đó, khoảng 21h ngày 30/7, chị N.T.H. (SN 1988, ở xã Quảng Bị) điều khiển xe máy trên đường đi làm từ công ty về nhà bất ngờ bị sét đánh trúng khiến chị H. ngã ra đường và tử vong.

"Sau khi nhận tin báo, chính quyền cùng người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do bị sét đánh trúng nên chị H. đã tử vong. Chính quyền cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chị H.", vị lãnh đạo UBND xã Quảng Bị cho biết.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 31/7, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 1/8, nắng nóng ở miền Bắc dịu dần.

Dự báo thời tiết ngày 31/7 khu vực TP Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.