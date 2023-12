Nhiều tượng đài ở TPHCM được phục dựng, "thay áo mới"

Vừa qua, TPHCM vừa triển khai tu sửa, chỉnh trang lại nhiều tượng đài có tuổi đời hơn nửa thế kỷ được đặt tại các vòng xoay, nút giao thông lớn trong thành phố.

Toàn thành phố hiện có khoảng 10 tượng đài được xây dựng trước năm 1975, trong đó các tượng đài Phan Đình Phùng, Quách Thị Trang, Trần Nguyên Hãn, An Dương Vương... đang được tu sửa, chỉnh trang sau nhiều năm xuống cấp, hư hỏng.

Mới đây, UBND quận 5 cũng đã tổ chức tân trang lại tượng đài Phan Đình Phùng nằm tại vòng xoay Phan Đình Phùng (quận 5). Sau nhiều tháng thi công, ngày 17/12 vừa qua, tượng đài Phan Đình Phùng đã hoàn thiện và được bàn giao lại cho đơn vị quản lý với một diện mạo mới.

Tượng đài được "thay áo mới" nhưng vẫn giữ lại được màu sơn nguyên bản như trước, phần chân tượng và hệ thống đèn chiếu sáng được tu sửa, bùng binh quanh chân tượng cũng được chỉnh trang lại sạch đẹp.

Tượng đài Phan Đình Phùng hiện được đặt trước Bưu điện quận 5, ông là một nhà cách mạng Việt Nam, lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Hương Khê chống lại thực dân Pháp trong phong trào Cần Vương. Trong thế kỷ 19, ông là sĩ phu Nho giáo nổi bật nhất tham gia vào các chiến dịch quân sự chống Pháp.

Bên cạnh đó, Sở VH-TT TPHCM cũng vừa khởi công dự án kiểm định chất lượng tượng vua Lê Lợi và danh tướng Trần Nguyên Hãn tại Công viên Phú Lâm (quận 6).

Trải qua gần 50 năm xây dựng, bức tượng được làm bằng xi măng đã bị xuống cấp nghiêm trọng, dù từng được trùng tu, phục chế 2 lần.

Hiện, tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn đã được rào chắn lại và đơn vị thi công đang triển khai công tác kiểm định và tu sửa.

Tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn trước đây nằm phía sau tượng Quách Thị Trang ở vòng xoay trước chợ Bến Thành. Năm 2014, tượng phải dời đi cho công trường làm ga metro cho đến nay.

Sau khi dời tới công viên Phú Lâm, UBND quận 1 có báo cáo tình trạng tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn có dấu hiệu bị mục và xuống cấp. Theo kế hoạch của UBND quận 1, tượng Trần Nguyên Hãn sẽ được phục dựng bằng chất liệu bền vững hơn như đồng, sau đó sẽ được chuyển về lại khu vực vòng xoay chợ Bến Thành như trước đây (Ảnh: Hữu Khoa)

Ngoài ra, những ngày này tượng đài An Dương Vương ở ngã sáu Nguyễn Tri Phương (quận 5) cũng đang được gấp rút hoàn thiện việc tu sửa.

Tượng An Dương Vương được cho là tượng đài cao nhất tại TPHCM, với thiết kế độc đáo gồm trụ cột cao, có tượng An Dương Vương tay cầm nỏ trên đỉnh cột, được xây dựng từ năm 1966.

Tượng đài An Dương Vương tay cầm nỏ đặt trên đỉnh cột, phần cột mang kiến trúc Hy Lạp và La Mã cổ với chiều cao 50m, phần lõi vòng xoay kết nối ba trục đường chính gồm Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự và Nguyễn Chí Thanh.

Bên dưới là tượng bốn con nghê được sơn màu trắng, hướng nhìn ra các tuyến đường xung quanh.

Ghi nhận của PV Dân trí chiều 18/12, hiện các công nhân đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng như lắp đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, trồng cỏ, dọn vệ sinh xung quanh. Dự kiến công việc sẽ hoàn tất trong một hai ngày tới, sau đó sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý nghiệm thu.

Ông Tài, tài xế xe công nghệ hàng ngày chờ đón khách bên cạnh chân tượng đài An Dương Vương cho biết, sau khi tu sửa khu tượng đài như "thay áo mới".

"Khu chân tượng được làm gọn gàng, sạch sẽ, khác với trước đây rất nhiều, màu sơn cũng được thay đổi. Nhìn vào là thấy khang trang, uy nghi hơn hẳn", ông Tài chia sẻ.

Trước đó, việc thực hiện tu sửa tượng đài An Dương Vương đã bắt đầu từ cuối tháng 3/2022, dự kiến hoàn thành sau 60 ngày. Tuy nhiên, theo UBND quận 5, việc tu sửa bị chậm so với kế hoạch do kinh phí bố trí bị gián đoạn, đến nay mới có thể tiếp tục thi công. Công trình dự kiến được hoàn thành trong tháng 12.

Theo UBND quận 5, kinh phí tân trang, phục dựng cả hai tượng An Dương Vương và Phan Đình Phùng là khoảng 1 tỉ đồng.