Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 7h ngày 9/8, tâm áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h.

Đến 7h ngày 10/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Bắc Đông Bắc.

Áp thấp nhiệt đới khó mạnh lên thành bão và ít khả năng ảnh hưởng đến nước ta (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Các chuyên gia nhận định áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông khó mạnh lên thành bão và ít khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Về thời tiết trên đất liền, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định hôm nay khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Theo dự báo, chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong tháng 8, khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.