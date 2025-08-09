Độc đáo “nền kinh tế ban đêm” ở Trung Quốc mùa nắng nóng

Thực khách tại một nhà hàng ở Trùng Khánh, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đang trải qua tháng nóng nhất trong năm, người dân đang tận dụng những đêm mát mẻ để kích thích tiêu dùng.

Các lễ hội bia, chợ đêm và thậm chí cả các cuộc thi ăn dưa hấu được tổ chức khắp thành phố lớn nhất Trung Quốc này sau khi trời tối, nhằm khuyến khích người dân và du khách ra ngoài thư giãn và cũng để chi tiêu nhiều hơn.

Lu Meiqi, 27 tuổi, cư dân Trùng Khánh, khi đi mua sắm vào lúc 21h một ngày trong tuần tại phố đi bộ Dương Gia Bảng, chia sẻ cô rất hào hứng khi được ra khỏi nhà sau cả ngày ở trong phòng.

Cô cho biết: “Nhà tôi không có điều hòa, nên ra ngoài tham gia các hoạt động ban đêm mới thật sự thoải mái. Ban ngày nóng quá nên không thể ra ngoài được”. Cô là nhân viên bán hàng và đi chơi vào ngày nghỉ.

Trùng Khánh là một trong những thành phố nóng nhất Trung Quốc, với nhiệt độ ban ngày thường lên tới 40°C trở lên. Nhiệt độ thấp nhất thường rơi vào buổi tối vẫn dao động khoảng hơn 30°C.

Xung quanh cô Lu, người già chuẩn bị nhảy múa quảng trường công cộng và tập hát karaoke, những hoạt động thường diễn ra ban ngày vào các mùa khác. Các công trình xây dựng cũng được chuyển sang làm việc sau khi trời tối.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc muốn khuyến khích nhiều người như cô Lu ra ngoài và hy vọng kích thích chi tiêu nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Nhiều thành phố trên cả nước đã cam kết phát triển “kinh tế ban đêm”, thuật ngữ chỉ các hoạt động và chi tiêu diễn ra từ 18h đến 6h hôm sau.

Một khảo sát của Bộ Thương mại Trung Quốc năm 2024 cho thấy 60% chi tiêu đô thị ở nước này diễn ra vào ban đêm, với các trung tâm thương mại lớn thu được phần lớn doanh thu hàng ngày sau 6h tối.

Ông Bo Zhengyuan, đối tác của công ty tư vấn Plenum tại Thượng Hải, nhận định: “Mùa hè là cơ hội mà chính phủ chắc chắn sẽ tận dụng để tối đa hóa tiêu dùng bán lẻ”.

Các thành phố đã tích cực thu hút khách du lịch trong và ngoài nước mùa hè này, nhưng ông Bo vẫn thận trọng về triển vọng tổng thể.

Do tăng trưởng toàn cầu chậm lại và giá bất động sản giảm, khiến nhiều người dân Trung Quốc cảm thấy thận trọng về triển vọng công việc và ngần ngại chi tiền cho các khoản lớn.

Số liệu chính thức tháng 7 cho thấy doanh số bán lẻ, thước đo tiêu dùng, tăng 4,8% trong tháng 6, giảm so với mức 5,4% của tháng 5.

Ông Ma Tangzhao, 48 tuổi, đi mua sắm lúc 21h30, cho biết ông đang thắt chặt chi tiêu vì dự đoán “hóa đơn tiền điện sẽ tăng trong vài tháng tới do dùng điều hòa nhiều”.

Ông Ma làm trong lĩnh vực nhân sự và chia sẻ: “Tài chính năm nay có phần eo hẹp hơn vì công ty tôi làm việc không được tốt”.

Dù vậy, chính quyền địa phương đang rất nỗ lực để thực hiện chỉ đạo của chính phủ trung ương nhằm thúc đẩy cầu nội địa, và họ đặt nhiều kỳ vọng vào kinh tế ban đêm.

Ví dụ, Bắc Kinh đang triển khai kế hoạch 3 năm để phát triển kinh tế ban đêm với các phiếu giảm giá chỉ dùng được sau 6h tối, các sự kiện tại bảo tàng vào buổi tối và các tour đi bộ qua các ngõ phố truyền thống, để khách tham quan có thể mua sắm và quan sát cuộc sống địa phương.

Từ 16/7 đến 15/8, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia tổ chức các buổi trình diễn ánh sáng từ 18h tối đến 21h, mô phỏng 4,6 tỷ năm tiến hóa của Trái Đất trong chương trình “Đêm ở Bảo tàng”. Còn có các buổi biểu diễn múa rối, trò chơi và các chương trình giáo dục để thu hút khách.

Các thành phố khác như Quảng Châu và Thành Đô cũng đã khai trương các tour thuyền sông vào buổi tối.

Thượng Hải, trung tâm tài chính của Trung Quốc, đã đưa ra 10 biện pháp hỗ trợ bao gồm tăng số lượng quầy hàng và chợ đêm, đồng thời khuyến khích các địa điểm du lịch và cửa hàng mở cửa đến 2h sáng.

Trên khắp các thành phố Trung Quốc, chợ đêm với các dịch vụ y học cổ truyền Trung Quốc đang trở thành xu hướng mới năm nay. Du khách có thể được bắt mạch và trải nghiệm các liệu pháp như châm cứu, giác hơi, ngâm chân, mát-xa.

Trùng Khánh được đánh giá là dẫn đầu về kinh tế ban đêm tại Trung Quốc. Ông Zhang Yongwu, quan chức thương mại thành phố, cho biết Trùng Khánh đứng đầu cả nước về kinh tế ban đêm theo các cuộc khảo sát của báo chí địa phương.

Đối với ông Du Shi, chủ quán lẩu, việc mở cửa đến khoảng 4h mùa hè là chuyện “bình thường ở Trùng Khánh” vì thời tiết rất nóng.

“Ngay cả những mùa khác, chúng tôi cũng mở cửa đến 2h, 3h sáng vì đó là phong cách sống ở đây. Lẩu, karaoke và ăn đêm là chuyện thường ngày. Đôi khi khách đến lúc 1h sáng”, ông nói.

Ông Du, 41 tuổi, dự đoán kinh doanh sẽ còn tốt hơn vào tháng 8 khi trời nóng lên, giống 2 mùa hè trước.

“Tháng 8, chúng tôi bắt đầu bán thêm đồ nướng vỉa hè bên cạnh món lẩu thường lệ để khuyến khích khách ăn nhẹ, vì trời nóng nên nhiều người không ăn được nhiều”, ông chia sẻ.