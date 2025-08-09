Mẫu SUV điện của Hyundai vừa ra mắt đã đổi tên

Mẫu SUV điện này được giới thiệu lần đầu dưới dạng nguyên mẫu, với tên gọi Elexio, tại Triển lãm ô tô Thượng Hải 2024 (Ảnh: Beijing Hyundai).

Đây là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của Beijing Hyundai, liên doanh giữa Hyundai Motor Company và đối tác Trung Quốc BAIC. Hyundai EO sẽ chính thức có mặt trên thị trường Trung Quốc vào tháng 9, đánh dấu sự khởi đầu cho “năm năng lượng mới” của Beijing Hyundai.

Liên doanh này đặt mục tiêu tung ra thị trường hơn 5 mẫu xe thuần điện trong 3 năm tới, với mức giá dao động trong khoảng 100.000-300.000 nhân dân tệ, tương đương 365 triệu đồng đến 1,1 tỷ đồng.

Hyundai EO mang ngôn ngữ thiết kế mới, khác biệt với dòng Ioniq. Phần đầu xe không có lưới tản nhiệt, với các hốc gió tạo hình thể thao và dải đèn LED kéo dài bên dưới cụm đèn pha đặt ngang. Dải đèn LED ban ngày lấy cảm hứng từ khái niệm “những viên pha lê may mắn”, tích hợp hình số 8.

Hyundai EO có thiết kế đầu ngắn, nhưng trục cơ sở dài (Ảnh: Beijing Hyundai).

Xe có kích thước dài 4.615mm, rộng 1.875mm và cao 1.675mm (hoặc 1.698mm nếu tính cả giá nóc). Mẫu SUV này có phần mũi ngắn và trục cơ sở kéo dài 2.750mm, kết hợp với bộ mâm 20 inch.

Theo hồ sơ đăng ký, Hyundai EO sẽ có hai cấu hình: dẫn động cầu trước (FWD) và dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Phiên bản FWD sử dụng một mô-tơ điện công suất 215 mã lực, trong khi bản AWD bổ sung thêm mô-tơ 98 mã lực phía sau, mang đến cho xe công suất khoảng 312 mã lực.

Cả hai bản đều đạt tốc độ tối đa 185km/h. Xe sử dụng pin lithium-iron-phosphate (LFP) do FinDreams - công ty con của BYD - cung cấp, với quãng đường di chuyển lên tới 700km/lần sạc, theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Pin hỗ trợ sạc nhanh, có thể sạc từ 30% lên 80% trong vòng 27 phút.

Về trang bị nội thất, Hyundai EO có duy nhất màn hình 4K cỡ lớn trên táp-lô, kích thước lên tới 27 inch, gần như không có nút vật lý (Ảnh: Beijing Hyundai).

Về tính năng thông minh, EO được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tự động “Haomo.ai” với công nghệ hỗ trợ lái cấp độ L2+, mang lại cho người dùng trải nghiệm lái bán tự động.

Hiện tại, Beijing Hyundai chưa có mẫu xe điện nào bán trên thị trường, và sự ra mắt của EO sẽ giúp họ lấp đầy khoảng trống này. Theo trang CarNewsChina, mẫu Hyundai EO khó có giá bán vượt quá 150.000 nhân dân tệ (550 triệu đồng). Tuy nhiên, phân khúc giá này tại Trung Quốc đang có sự cạnh tranh khốc liệt, khiến EO không dễ giành thị phần.

Đây là mẫu xe điện đầu tiên do liên doanh Beijing Hyundai phát triển tại Trung Quốc (Ảnh: Beijing Hyundai).

Hyundai chưa xác nhận liệu mẫu xe này có được bán ở các thị trường ngoài Trung Quốc hay không.