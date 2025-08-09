TPHCM yêu cầu Đại học Văn Lang giao gần 9.000m2 đất cải tạo rạch Xuyên Tâm

Ngày 8/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có văn bản yêu cầu Trường Đại học Văn Lang bàn giao hơn 8.900m2 đất nằm trong phạm vi dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, nhằm đảm bảo tiến độ thi công.

Giao đất trước ngày 10/8

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngày 23/7, Văn phòng UBND TPHCM đã giao đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra phản ánh của Trường Đại học Văn Lang về phần đất bị ảnh hưởng dự án.

Ngày 7/8, sở đã họp với UBND phường An Nhơn, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và đại diện nhà trường. Tại cuộc họp, Đại học Văn Lang đề nghị được bồi thường diện tích 8.909m2 đất mà trường cho biết đã mua và bồi thường cho các hộ dân trước đây.

Đoạn kênh rạch Xuyên Tâm chảy qua khu vực Trường Đại học Văn Lang (Ảnh: An Huy).

Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý cho thấy Quyết định 813/QĐ-TTg ngày 7/9/1998 giao cho Trường Đại học Văn Lang 52.766m2 đất, trong đó 5.486m2 được giữ lại để mở rộng đường và làm hành lang bảo vệ rạch Lăng Lớn.

Năm 2015, UBND TPHCM điều chỉnh diện tích giao còn 49.343m2; phần 8.909m2 thuộc hành lang bảo vệ rạch và đường giao thông quy hoạch, chỉ tạm giao cho trường sử dụng, sau đó phải bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Từ cơ sở này, Sở Nông nghiệp và Môi trường kết luận kiến nghị bồi thường của Trường Đại học Văn Lang không có cơ sở pháp lý, đồng thời yêu cầu nhà trường bàn giao diện tích đất nói trên cho UBND phường An Nhơn, Ban Quản lý dự án và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Gò Vấp trước ngày 10/8 để kịp tiến độ thi công gói thầu XL-03. Trường hợp tiếp tục kiến nghị, việc bàn giao vẫn phải thực hiện đúng kế hoạch, song song chờ cơ quan thẩm quyền giải quyết.

Xin lùi thời gian thi công

Liên quan vụ việc, Trường Đại học Văn Lang vừa có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cùng các đơn vị liên quan, đề nghị lùi thời gian tập kết thiết bị, nhân công thi công gói thầu XL-03 thuộc dự án rạch Xuyên Tâm từ ngày 10/8 sang 20/8.

Theo kế hoạch của Ban Quản lý dự án hạ tầng, việc triển khai thi công bắt đầu trong phạm vi khuôn viên trường vào ngày 10/8. Tuy nhiên, Trường Đại học Văn Lang cho biết, chưa được giải quyết kiến nghị bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 8.909m2 đang bị ảnh hưởng, dù đã gửi nhiều văn bản và đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng. Nhà trường cũng chưa nhận được quyết định giải quyết khiếu nại từ UBND phường An Nhơn.

Rạch Xuyên Tâm đoạn qua khu vực Trường Đại học Văn Lang (Ảnh: Bảo Quyên).

Bên cạnh đó, nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp kiểm kê tài sản, xác nhận hiện trạng đầu tư trên đất trước khi thi công để đảm bảo quyền khiếu nại, khởi kiện về sau theo quy định pháp luật.

Nhà trường cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án và nhà thầu trình bày, thống nhất lại phương án phân luồng giao thông, kế hoạch thi công chi tiết và biện pháp an toàn, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hàng nghìn sinh viên, giảng viên, nhân viên trong suốt thời gian thi công.

Đặc biệt, từ ngày 14 đến 17/8, trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 9.000 sinh viên với sự tham dự của khoảng 16.000 phụ huynh và người thân. Nhà trường lo ngại việc tập kết thiết bị, nhân công trước thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến công tác tổ chức và an toàn sự kiện.

Trường Đại học Văn Lang khẳng định sẵn sàng bàn giao mặt bằng từ ngày 20/8, sau khi hoàn tất thủ tục kiểm kê và thống nhất phương án thi công.