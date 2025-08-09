Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó chủ tịch UBND TPHCM

Sáng 9/8, UBND TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường. Lễ trao quyết định được tổ chức trước khi diễn ra phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 của TPHCM.

Tại lễ trao quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng đối với Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã được Trung ương, Thành ủy, UBND TPHCM tin tưởng giao nhiệm vụ. Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thời gian tới, thành phố có nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng cũng đầy vinh quang.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND TPHCM cho ông Nguyễn Mạnh Cường (Ảnh: Đ.H.).

Ông Nguyễn Văn Được mong muốn tân Phó chủ tịch UBND TPHCM cùng Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM, lãnh đạo UBND TPHCM đoàn kết, phát huy ưu điểm, kinh nghiệm đã tích lũy được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Thành ủy giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, việc được Trung ương, lãnh đạo TPHCM tin tưởng, tín nhiệm là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn. Ông cam kết sẽ cùng tập thể Thường trực UBND TPHCM, UBND thành phố nỗ lực, cố gắng, cầu thị, lắng nghe, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại kỳ họp lần thứ 2, khóa X, diễn ra ngày 24/7, các đại biểu HĐND TPHCM đã thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1979, quê quán tại An Giang, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kế toán Kiểm toán, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM từ ngày 3/2 đến nay. Trước đó, ông làm Bí thư Thành đoàn TPHCM, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, Bí thư Quận ủy quận 5, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.