Làm mới hàng loạt tượng đài tuổi đời hơn nửa thế kỷ ở TPHCM

Ngày 15/12, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10), đại diện UBND quận 1 và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM đã có cuộc gặp gỡ để trao đổi thông tin và thống nhất sơ bộ phương án di dời tượng đài liệt nữ Quách Thị Trang về lại nơi ban đầu trước chợ Bến Thành (quận 1).

Trước đó một tháng, UBND quận 1 đã gửi UBND TPHCM về kế hoạch cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và cải tạo chỉnh trang chợ Bến Thành. Một trong những hạng mục quan trọng là đưa tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn và tượng Quách Thị Trang về vị trí cũ.

Tượng Quách Thị Trang hiện tại nằm ở công viên Bách Tùng Diệp (Ảnh: Tâm Linh).

Hai bức tượng này ban đầu được đặt giữa vòng xoay Quách Thị Trang trước mặt chợ Bến Thành trước khi thi công tuyến metro đầu tiên của thành phố.

Lãnh đạo quận 1 cho biết, UBND TPHCM giao quận phối hợp các sở nghiên cứu, đề xuất quy hoạch chi tiết khu vực vòng xoay quảng trường Quách Thị Trang. Phía GHPGVN TPHCM cũng nêu ý kiến về phương án tôn tạo tượng nữ liệt sĩ Quách Thị Trang bằng chất liệu thay thế có tính bền vững hơn, bảo đảm tính mỹ thuật và lịch sử của pho tượng này.

Ngày 9/12, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) TPHCM đã khởi công dự án kiểm định chất lượng tượng vua Lê Lợi và cụ Trần Nguyên Hãn tại công viên Phú Lâm (quận 6).

Tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn trước đây nằm phía sau tượng Quách Thị Trang ở vòng xoay trước chợ Bến Thành. Năm 2014, tượng phải dời đi cho công trường làm ga metro cho đến nay.

Phơi nắng mưa giữa trung tâm thành phố được 46 năm, bức tượng được xây bằng xi măng đã bị xuống cấp nghiêm trọng, dù từng được trùng tu, phục chế 2 lần. Tháng 7/2013, chiếc chân phải của tượng danh tướng đã gãy rụng, làm mất đi vẻ uy nghi của tượng đài và gây nguy hiểm cho người đến gần.

Trong thời gian tượng "nằm tạm" ở công viên Phú Lâm, UBND quận 1 có báo cáo tình trạng tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn có dấu hiệu bị mục và xuống cấp. Theo kế hoạch của UBND quận 1 về kế hoạch cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành, tượng Trần Nguyên Hãn sẽ được phục dựng bằng chất liệu bền vững hơn như đồng.

Tượng Trần Nguyên Hãn vào năm 2014 trước khi phải dời đi nhường chỗ cho công trường metro, đã bị rụng chân (Ảnh: Hữu Khoa).

Những ngày cuối năm, tượng đài An Dương Vương ở ngã sáu Nguyễn Tri Phương (quận 5) cũng đang được quây bạt để tu sửa. Tượng có thiết kế là trụ cột cao, có tượng An Dương Vương tay cầm nỏ trên đỉnh cột, được xây dựng năm 1966.

Tượng đài được sơn lại màu trắng, khắc phục các vết nứt và cải tạo những đoạn gạch lát hư hỏng ở phần đế, thêm mảng xanh xung quanh.

Năm 2019, UBND TPHCM đồng ý cho tu sửa, tôn tạo công trình tượng theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao. Tháng 2/2022, UBND quận 5 bắt đầu thực hiện tu sửa, phục dựng phần cột và tượng đài.

Việc sửa chữa tượng đài do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 5 thực hiện từ cuối tháng 3/2022, dự kiến hoàn thành sau 60 ngày. Tuy nhiên, theo UBND quận 5, việc tu sửa bị chậm so với kế hoạch do kinh phí bố trí bị gián đoạn, đến nay mới có thể tiếp tục thi công. Công trình dự kiến được hoàn thành trong tháng 12.

Bên cạnh đó, mới đây, UBND quận 5 cũng tổ chức tân trang lại tượng Phan Đình Phùng tại khu vực Bưu điện quận 5. Dự kiến đến ngày 17/12 sẽ hoàn tất sơn mới tượng Phan Đình Phùng. Tổng kinh phí tân trang, phục dựng cả hai tượng An Dương Vương và Phan Đình Phùng là khoảng 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 12/12, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) thông tin, phương án nâng cấp, cải tạo khuôn viên khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh mặt tiền trụ sở UBND TP (trên đường Nguyễn Huệ, quận 1) đã được thành phố chấp thuận. Theo đó, 2 hàng cây hoa sứ trắng sẽ được di dời đưa về trồng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và thay thế bằng một số loại cây bonsai.

Tượng Trần Hưng Đạo chỉ tay ra bến Bạch Đằng, cao gần 6m, đứng trên một bục lăng trụ tam giác cao khoảng 10m (Ảnh: Hải Long).

Ngày 17/3/2022, UBND quận 1 cũng đã hoàn thành tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo ở công trường Mê Linh.