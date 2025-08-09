Cầu thủ U20 nữ Việt Nam gây sốt khi sút phạt đẹp như Messi

Tối qua (8/8), đội U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 6-0 trước đội U20 nữ Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai bảng B vòng loại giải U20 nữ châu Á 2026.

Đáng chú ý, trong trận đấu này, hậu vệ Nguyễn Thị Thùy Linh đã ghi dấu ấn với siêu phẩm sút phạt vô cùng đẹp mắt. Phút 65, đội U20 nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt ở chếch bên cánh phải. Thay vì chuyền bóng vào trong cho các đồng đội, Thùy Linh đã bất ngờ thực hiện cú dứt điểm táo bạo.

Bóng bay vào cột gần trong sự ngỡ ngàng của thủ môn U20 nữ Hong Kong (Trung Quốc). Không ít người cũng cảm thấy ngạc nhiên khi theo dõi bàn thắng tuyệt đẹp này.

U20 nữ Việt Nam ở rất gần tấm vé vào vòng chung kết giải U20 nữ châu Á (Ảnh: VFF).

Đoạn video ghi lại bàn thắng của Thùy Linh đã được lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó, phần đông người hâm mộ đã khen ngợi tài sút phạt của hậu vệ U20 nữ Việt Nam. Thậm chí, một vài người còn cho rằng cô có chân trái khéo léo như Messi.

Tính tới thời điểm này, U20 nữ Việt Nam đang đứng đầu bảng B với 6 điểm sau hai chiến thắng với tỷ số 5-0 trước Singapore và 6-0 trước Hong Kong (Trung Quốc). Chúng ta chỉ cần hòa Kyrgyzstan trong trận đấu quyết định vào lúc 19h ngày 10/8 là giành vé vào vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2026.