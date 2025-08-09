Cục CSGT tăng cường xử lý xe chạy kiểu "rùa bò" trên cao tốc

Ngày 9/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, qua theo dõi hệ thống giám sát trên các tuyến đường cao tốc, Cục CSGT nhận thấy một bộ phận lái xe không chấp hành quy định về giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước (trừ trường hợp ùn tắc).

C08 nhận định đây là hành vi nguy hiểm có nguy cơ xảy ra va chạm hoặc tai nạn bất cứ lúc nào, và thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, nhất là tai nạn liên hoàn do không giữ khoảng cách an toàn.

Thông qua hệ thống giám sát trên cao tốc, CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tài xế "ôm làn", chạy tốc độ rùa bò, gây ức chế và nguy hiểm cho các phương tiện khác (Ảnh: Trần Thanh).

Nhà chức trách khuyến cáo, để đảm bảo an toàn cho chính tài xế và những người tham gia giao thông trên đường cao tốc, các lái xe hãy giữ khoảng cách an toàn theo quy định với xe liền trước.

Ngoài ra, qua hệ thống giám sát trên cao tốc, C08 cũng phát hiện nhiều phương tiện, chủ yếu là xe tải lưu thông dưới tốc độ tối thiểu.

Theo cảnh sát, các xe này đã chạy chậm dưới tốc độ tối thiểu nhưng còn đi vào làn đường có tốc độ cao nhất (sát dải phân cách giữa đường) hoặc tại những tuyến cao tốc chỉ có một làn xe chạy mỗi bên, gây ùn ứ kéo dài, cản trở lưu thoát dòng phương tiện, gây ức chế cho các tài xế ô tô trên đường.

"Nguyên nhân xuất phát từ ý thức kém của người lái xe nhưng cũng nhiều trường hợp do chở quá tải trọng của xe dẫn đến không thể lưu thông đúng tốc độ, hoặc phương tiện không đảm bảo các điều kiện an toàn như lốp mòn...

Để xử lý nghiêm tình trạng trên, C08 sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi chạy dưới tốc độ tối thiểu và vi phạm tải trọng xe; tiến tới lắp đặt các thiết bị kiểm soát tải trọng tự động tại các trạm thu phí ra vào đường cao tốc", vị đại diện C08 chia sẻ.

Nhà chức trách cho biết, tới đây, từ ngày 15/8 và 15/9, Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) sẽ thí điểm tổ chức giao thông thành 2 giai đoạn trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ để cấm xe tải, xe khách đi vào làn đường bên trái sát dải phân cách; nâng tốc độ tối thiểu tại 2 làn đường (làn trái và giữa) lên 90km/h và 80km/h.

"Cục CSGT mong muốn lái xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, không chở quá tải…", vị đại diện C08 nhấn mạnh.