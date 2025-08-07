Ngắm dự án cầu hơn 6.800 tỷ đồng "chia lửa" cho cầu Rạch Miễu

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2, nối liền tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long, sẽ chính thức khánh thành vào dịp lễ 2/9. Khởi công từ tháng 3/2022, công trình trọng điểm này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông trên cầu Rạch Miễu hiện hữu, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cầu Rạch Miễu 2 nhìn từ trên cao

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài 17,6km, bao gồm 6 cây cầu, trong đó phần cầu Rạch Miễu chính dài 1,97km với quy mô 4 làn xe. Đến thời điểm hiện tại, tổng thể dự án đã hoàn thành hơn 99% khối lượng công việc.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), phần đường đã cơ bản hoàn thành thi công và đang trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống biển báo an toàn giao thông.

Công nhân đang tích cực vệ sinh bản mặt cầu, chuẩn bị cho ngày khánh thành.

Việc lắp đặt lưới chống chói trên dải phân cách thuộc phần đường dẫn lên cầu Rạch Miễu 2 cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Phần cầu Rạch Miễu 2 nổi bật với cầu chính dây văng dài 0,51km, có khổ thông thuyền tổng bề rộng 220m.

Mặc dù thi công trên địa hình phức tạp, đội ngũ nhà thầu đã thể hiện tinh thần vượt khó, sáng tạo, đảm bảo tiến độ công trình.

Các hạng mục phụ trợ của cầu, thí nghiệm đo dao động dây văng, giảm chấn và công tác kiểm định thử tải cầu đã được hoàn thành.

Trong giai đoạn nước rút, gần 600 công nhân và cán bộ kỹ thuật đang duy trì thi công "3 ca, 4 kíp" với 30 mũi thi công và 150 đầu thiết bị, quyết tâm hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Anh Lê Vĩnh Hải, một công nhân gắn bó với công trình từ những ngày đầu, chia sẻ niềm vui khi dự án sắp về đích: "Hơn 2 năm triển khai, dự án đã về đích, tôi rất vui vì bà con ở miền Tây sẽ có chiếc cầu mới, đi lại dễ dàng, không lo kẹt xe nữa".

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 với đường tỉnh 870) thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, và điểm cuối tại khoảng Km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71km, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 6.810 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư.