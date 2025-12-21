Ba người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện lúc nửa đêm

Khoảng 0h48 ngày 21/12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an thành phố Đà Nẵng, tiếp nhận tin báo có người bị mắc kẹt trong thang máy Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (tại phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng).

Sự cố xảy ra vào thời điểm đêm khuya, tại cơ sở y tế đang có nhiều bệnh nhân điều trị nội trú, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người bị nạn.

Các nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngay sau khi nhận được thông tin, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng điều động một xe cứu nạn, cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội công tác cứu nạn, cứu hộ (tổ Bàn Thạch) khẩn trương đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Tại hiện trường, qua trinh sát nhanh, lực lượng cứu hộ xác định trong cabin thang máy có 3 người bị mắc kẹt gồm 2 bệnh nhân và một nhân viên y tế.

Do không gian kín, thời gian mắc kẹt kéo dài, các nạn nhân có biểu hiện lo lắng, hoảng sợ.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn an toàn, vừa trấn an tinh thần nạn nhân, vừa sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận, mở cửa thang máy đúng quy trình kỹ thuật.

Đến 0h55 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã giải cứu thành công 3 nạn nhân, đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.