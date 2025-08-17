Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND

Sáng 17/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025), và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh chặng đường 80 năm qua, lực lượng CAND không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn là “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm” sắc bén, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân, “chỉ biết còn Đảng là còn mình”.

Chủ tịch nước Lương Cường tới dự Lễ kỷ niệm. Buổi lễ được tổ chức nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ tháng 8/1945, lực lượng công an đã được thành lập nhưng chưa có tên gọi chung. Khi đó, ở Bắc Bộ có tên là Sở Liêm phóng, ở Trung Bộ là Sở Trinh sát và ở Nam Bộ là Quốc gia tự vệ cuộc. Ngày 19/8/1945 được coi là ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Trong ảnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự Lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tham dự Lễ kỷ niệm.

Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng toàn quốc thành một cơ quan đặt tên là Việt Nam Công an vụ, đặt dưới quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

Ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 121-NV/NĐ về tổ chức Việt Nam Công an vụ có 3 cấp, trong đó cấp Trung ương gọi là Nha Công an Trung ương. Ngày 16/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 141-SL đổi Nha Công an Trung ương thành Thứ Bộ Công an, trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

Từ ngày 27 đến ngày 29/8/1953, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thứ Bộ Công an được đổi tên thành Bộ Công an.

Trong ảnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự lễ kỷ niệm.

Bộ Công an hiện có 9 lãnh đạo, gồm Bộ trưởng, Đại tướng Lương Tam Quang cùng 8 Thứ trưởng.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự Lễ kỷ niệm.

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, TP Hà Nội.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.