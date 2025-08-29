Khí thế mới ở xã vừa trải qua trận lũ lịch sử

Điểm xuất phát thấp, nhiều khó khăn chồng chất

Những ngày cuối tháng 7, lũ dữ từ thượng nguồn ào về, cuốn phăng nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng ở xã biên giới Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh người dân bám nhau vượt dòng lũ, những mái nhà ngập trong bùn đất, những bản làng bị cô lập hàng chục ngày… vẫn in trong ký ức người dân địa phương. Trận lũ lịch sử ấy khiến cả vùng biên nghèo vốn chồng chất khó khăn nay lại càng thêm kiệt quệ.

Đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mỹ Lý lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Đăng Cầu).

Ngày 29/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mỹ Lý lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra như một sự kiện chính trị đặc biệt, mang theo niềm tin và kỳ vọng mới.

Hội trường xã sáng rực cờ đỏ sao vàng, 180 đại biểu đại diện cho 384 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự đông đủ. Họ đến từ những bản làng, có người vượt hàng chục cây số đường núi, đường sạt lở để dự Đại hội, như một minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, vượt khó nơi vùng biên viễn.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Lý nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Đăng Cầu).

Mỹ Lý là xã đặc biệt khó khăn, cách trung tâm tỉnh Nghệ An gần 350km, có đường biên giới dài gần 45km giáp Lào. Với hơn 5.700 nhân khẩu, 99% là đồng bào dân tộc thiểu số, nơi đây vẫn còn 74% hộ nghèo (57 hộ) và cận nghèo (75 hộ).

Nhiều bản chưa có điện, chưa có sóng điện thoại, đường nối từ trung tâm xã vào bản xa nhất dài hàng chục km quanh co, hiểm trở. Người dân Mỹ Lý quen với những gian nan, nhưng cơn lũ vừa qua như một cú trời giáng, khiến công sức bao năm bươn chải, chắt chiu của họ gần như trắng tay.

Chia sẻ tại Đại hội, già làng Lô Văn Hoành (bản Xằng Trên) cho biết hơn 70 năm sống ở vùng đất này, ông chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào dữ dội đến thế. Trong đêm tối, nước cuồn cuộn dâng cao, cuốn trôi trâu bò, nhà cửa, bà con hoảng loạn, nhiều người chỉ kịp ôm con chạy lên đồi. Lũ đi qua, nhà mất, ruộng trôi nhưng tinh thần không mất, ai cũng động viên nhau gượng dậy để tái thiết cuộc sống.

Ông Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý phát biểu tại Đại hội Đảng bộ xã (Ảnh: Đăng Cầu).

“Sau bão lũ, vai trò của người có uy tín càng quan trọng hơn. Chúng tôi là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, vận động bà con giữ vững đoàn kết, chấp hành chủ trương, chính sách, xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống mới. Mong các cấp quan tâm, hỗ trợ để đồng bào vùng lũ chung sức xây dựng lại bản làng và giữ vững an ninh biên giới”, ông Hoành nói.

Giữa khó khăn chồng chất, xã Mỹ Lý nhiệm kỳ 2020-2025 có những bước tiến đáng kể. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 7%/năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt 142 tỷ đồng vào năm 2025.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng, một con số khiêm tốn nhưng đầy nỗ lực với địa phương còn nhiều khó khăn này.

Xã Mỹ Lý tan hoang do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chương trình xây dựng nông thôn mới huy động hơn 4,7 tỷ đồng, đạt 10/19 tiêu chí; 96% thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến, điều khó tin với một xã vùng cao, biên giới, xa xôi. Những kết quả ấy tuy nhỏ bé so với vùng đồng bằng, nhưng lại thấm đẫm mồ hôi, công sức và niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân.

Ông Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý, cho rằng Đại hội thành công là tiền đề quan trọng để huy động tổng thể sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, quyết tâm tái thiết sau lũ, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững.

Khí thế mới cho nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, ghi nhận và biểu dương tinh thần kiên cường, tự lực của cán bộ và nhân dân xã Mỹ Lý, nhất là sau khi gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất tỉnh do bão số 3.

Ông nhấn mạnh, địa phương đã chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: Đăng Cầu).

Ông Nguyễn Đình Hùng đề nghị Đảng bộ xã Mỹ Lý trong nhiệm kỳ mới cần tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân, phối hợp xây dựng trường học, nhà ở cho dân; khai thác hiệu quả tiềm năng thiên nhiên và bản sắc văn hóa để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; đẩy mạnh kinh tế rừng, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, giảm nghèo bền vững và thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

“Với phương châm Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển bền vững, tôi tin tưởng Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Lý sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết, quyết tâm đưa địa phương thoát khỏi nghèo khó, phát triển bền vững”, ông Hùng nhấn mạnh.

Các đại biểu tán thành nhất trí Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Lý lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Đăng Cầu).

Đây không chỉ là khẩu hiệu chính trị, mà là khát vọng đổi thay của hơn 5.700 người dân nơi biên giới. Mục tiêu đặt ra là cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển sản xuất gắn với khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hình thành các sản phẩm đặc trưng, xây dựng thương hiệu địa phương, đồng thời bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

Ở xã biên giới nơi tâm lũ từng càn quét, giờ đây vang vọng lời kêu gọi đoàn kết, ý chí vươn lên, quyết tâm giảm nghèo bền vững. Đó không chỉ là quyết nghị trên giấy, mà là mệnh lệnh từ trái tim của những con người kiên cường, gắn bó với mảnh đất nơi biên giới Tổ quốc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm và chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mỹ Lý lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Đăng Cầu).

Thành công của Đại hội là lời khẳng định dù lũ lụt vùi lấp ruộng nương, cuốn trôi tài sản, nhưng không thể nhấn chìm khát vọng sống và ý chí vươn lên của người dân Mỹ Lý. Với niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết, xã biên giới Mỹ Lý sẽ viết tiếp câu chuyện tái thiết, dựng xây tương lai mới trên chính vùng đất từng chìm trong bão lũ.

Đại hội cũng đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Lý khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 người. Ông Nguyễn Anh Đoài được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy và ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2025-2030.