Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng và gây mưa cho khu vực Đông Bắc Bộ. Đêm 30/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do tác động kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có mưa nhiều nơi. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày tới trời lạnh, vùng núi có nơi rét.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 18-21 độ C, vùng núi dưới 17 độ C. Khu vực Hà Nội những ngày tới có mưa, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ đêm 30/10 đến hết ngày 1/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 700mm.

Dự báo từ đêm 31/10 đến hết ngày 1/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, đêm 30/10 và ngày 31/10, khu vực Thanh Hóa, từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/11.

Phổ cổ Hội An (Đà Nẵng) chìm trong biển nước (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự báo thời tiết ngày 31/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa; riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa vài nơi. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; riêng từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 26-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Đà Nẵng nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.