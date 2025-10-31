Đồng Tháp: Sốt xuất huyết tăng 4-5 lần, cảnh báo biến chứng nặng

Số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao

TS.BS Đỗ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp), cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, bệnh viện tiếp nhận số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị sốt xuất huyết đều tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024.

TS.BS Đỗ Quang Thành và BSCKII Lê Tấn Giàu đang khám và hội chẩn ca bệnh sốt xuất huyết Dengue nặng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Phân tích chi tiết cho thấy tỷ lệ bệnh ở cả trẻ em và người lớn đều tăng, trong đó người lớn mắc nhiều hơn trẻ em (54% so với 46%). Số ca bệnh nặng ở cả hai nhóm tuổi cũng gia tăng rõ rệt.

Riêng trong tháng 10, số lượng bệnh nhân tăng vọt gấp 4-6 lần so với cùng thời điểm năm 2024, tỷ lệ bệnh nặng cũng tăng rất cao, dù không có ca tử vong nào được ghi nhận.

Cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng và khó chẩn đoán

TS.BS Đỗ Quang Thành cảnh báo, sốt xuất huyết Dengue trong thời điểm này rất đáng báo động và cảnh giác.

Bất kỳ ai khỏe mạnh cũng có thể mắc bệnh và chuyển biến nặng, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như sốc giảm thể tích, suy tuần hoàn, suy hô hấp, xuất huyết nặng (xuất huyết nội tạng, chảy máu mũi, nôn ra máu, xuất huyết âm đạo bất thường...) và suy đa tạng (tổn thương gan nặng hoặc suy gan, thận, tim, phổi, não).

Cũng theo BS Thành, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do siêu vi trùng Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn mang mầm bệnh đốt. Bệnh khởi phát đột ngột và diễn biến qua 3 giai đoạn: sốt, nguy hiểm và phục hồi.

Trong bối cảnh các dịch bệnh đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm tiểu phế quản khò khè, tay chân miệng, thủy đậu, cúm mùa đang lưu hành, các triệu chứng của sốt xuất huyết dễ bị trùng lặp, gây khó khăn trong chẩn đoán sớm và dễ bỏ sót bệnh.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang khuyến cáo tất cả trẻ có sốt cao từ ngày thứ 2 trở đi nên được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, xét nghiệm máu, theo dõi và tư vấn điều trị, phòng bệnh.

Đặc biệt, cần lưu ý đến các đối tượng có nguy cơ cao như trẻ nhũ nhi, người lớn tuổi, người có bệnh nền (béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh gan, bệnh tim, bệnh thận) và người sống một mình hoặc ở xa cơ sở y tế. Những đối tượng này được khuyến cáo nhập viện để theo dõi sát diễn biến bệnh.