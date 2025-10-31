Đèo nối Đà Lạt - TPHCM thông tuyến sau nhiều giờ bị gián đoạn

Ngày 31/10, lãnh đạo UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng) cho hay, đến sáng nay, lực lượng chức năng hoàn thành việc di chuyển đất đá, xử lý hiện trường sạt lở, thông xe trên đèo Gia Bắc.

Lực lượng chức năng dọn dẹp đất trên đèo Gia Bắc (Ảnh: Khánh Hồng).

Lãnh đạo xã Sơn Điền thông tin thêm, sau nhiều ngày mưa, bầu trời tại địa phương trong xanh trở lại, hạn chế nguy cơ sạt lở.

Đối với các vị trí sạt lở taluy âm, mặt đường rạn nứt, xã Sơn Điền tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng đánh giá, đưa ra phương án khắc phục.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng xã Sơn Điền bố trí lực lượng túc trực tại các vị trí nguy hiểm trên đèo Gia Bắc để nắm bắt tình hình sạt trượt, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đèo Gia Bắc nằm trên quốc lộ 28 ở Lâm Đồng (Ảnh: Google Maps).

Như Dân trí thông tin, đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km nằm trên quốc lộ 28, nối quốc lộ 1A với quốc lộ 20. Đây là một trong những tuyến giao thông kết nối Đà Lạt - TPHCM. Do mưa lớn kéo dài, rạng sáng 28/10, cung đèo này xuất hiện 7 vị trí sạt lở đất, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện.

Trong số 7 điểm sạt lở có 2 điểm được ghi nhận khối lượng lớn đất đá vùi lấp mặt đường, cần nhiều thời gian để xử lý.

Đến ngày 30/10, đèo Gia Bắc tiếp tục sạt lở, nứt mặt đường khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.