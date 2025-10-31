Đèo Lò Xo thông xe, nhiều phương tiện được "giải thoát" sau 5 ngày mắc kẹt

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đèo Lò Xo nối tỉnh Quảng Ngãi với thành phố Đà Nẵng tạm thời đã thông một làn để các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, do thời tiết vẫn còn mưa, nguy cơ sạt lở, tái ách tắc giao thông vẫn rất cao.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đèo Lò Xo vẫn còn một số điểm sạt lở. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, mở đường cho các phương tiện lưu thông qua lại.

Đèo Lò Xo thông tuyến sau nhiều ngày ách tắc (Ảnh: Chí Anh).

Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ cắm biển cảnh báo, giúp phương tiện tránh các điểm có nguy cơ sạt lở cao.

“Lực lượng chức năng đã mở một làn để phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, đất đá trên mái taluy đã "no nước" nên nguy cơ sạt lở và tái ách tắc vẫn rất lớn”, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thông tuyến, ưu tiên giải tỏa cho các phương tiện bị mắc kẹt, chủ động cung ứng lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực bị chia cắt do mưa lũ.

Lực lượng chức năng vừa khắc phục sạt lở và mở đường cho các phương tiện lưu thông (Ảnh: Chí Anh).

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ III, sau hơn 5 ngày nỗ lực khắc phục trong điều kiện mưa lớn kéo dài, đến đêm 30/10, tuyến đường qua đèo Lò Xo đã được thông xe tạm thời một làn, giúp giải phóng hàng trăm phương tiện mắc kẹt.

Lực lượng của Khu Quản lý đường bộ III tiếp tục phối hợp với Cảnh sát giao thông hai địa phương để điều tiết giao thông. Đồng thời, đơn vị cũng bố trí cán bộ, công nhân, phương tiện và máy móc túc trực 24/24h tại hiện trường, sẵn sàng xử lý khi có sạt lở mới xảy ra.