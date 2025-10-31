TPHCM áp dụng công nghệ điều hành giao thông giảm ùn tắc

Nội dung trên được Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm, nêu ra tại phiên họp UBND thành phố về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm báo cáo tại phiên họp (Ảnh: N.Đ.).

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, sau khi hợp nhất 3 địa phương, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở khu vực cửa ngõ TPHCM và sân bay Tân Sơn Nhất tăng khoảng 20%.

“Lưu lượng phương tiện tăng, trong khi hạ tầng của thành phố chưa được mở rộng, một số công trình đang thi công, cộng thêm thời gian qua có mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập, dẫn đến tình trạng ùn tắc ở nhiều nơi”, Giám đốc Sở Xây dựng nêu lý do.

Ông Lâm cho biết, qua theo dõi của Sở Xây dựng, thành phố hiện có 24 điểm giao thông phức tạp, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài, và 35 điểm có nguy cơ phức tạp.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, giải pháp giảm ùn tắc giao thông hiện nay do Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) chủ trì; ngoài ra, thành phố đang áp dụng công nghệ để điều tiết giao thông kịp thời.

“TPHCM là địa phương đi đầu trong việc xây dựng trung tâm điều hành giao thông, toàn bộ các trục giao thông quan trọng được điều khiển từ trung tâm. Hiện công nghệ này đã được ứng dụng trên trục Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, và sắp tới sẽ mở rộng ra các tuyến đường xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất”, ông Trần Quang Lâm thông tin.

Tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, sẽ có lực lượng CSGT túc trực điều khiển giao thông theo kịch bản từng ngày, từng khung giờ và phù hợp với tình huống thực tế.

Các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên xảy ra ùn tắc (Ảnh: An Huy).

Song song với việc xây dựng các công trình nhằm giảm ùn tắc giao thông, thành phố cũng tập trung phát triển hệ thống giao thông công cộng. Bên cạnh mạng lưới xe buýt, TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ các tuyến Metro.

Theo ông Trần Quang Lâm, tuyến Metro số 2 dự kiến sẽ được khởi công vào cuối năm nay, hoặc chậm nhất là trong tháng 1/2026. Ngoài ra, tuyến đường sắt TPHCM - Cần Giờ do Tập đoàn Vingroup đầu tư đang được phấn đấu khởi công vào cuối năm nay hoặc trước Tết. Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và các tuyến do tỉnh Bình Dương phụ trách hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu, phấn đấu khởi công trong năm sau.

“Hiện UBND TPHCM đã giao Tập đoàn Becamex nghiên cứu tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép, và đề nghị doanh nghiệp sớm bắt tay triển khai nghiên cứu”, ông Lâm cho biết.

Trước đó, Công an TPHCM thông tin, để giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn, đơn vị đã ban hành nhiều kế hoạch bố trí lực lượng CSGT phối hợp cùng công an xã, phường thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông.

Mô hình này được triển khai linh hoạt, không cứng nhắc áp dụng đồng loạt trên tất cả các địa bàn, mà tùy theo tình hình thực tế, mật độ phương tiện và đặc thù giao thông của từng khu vực, từng thời điểm trong ngày.