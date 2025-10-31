Tây Ninh thông tin vụ cá sấu sổng chuồng cắn thầy giáo

Ngày 31/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 2 đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc cá sấu sổng chuồng cắn người ở ấp 8, xã Tầm Vu.

Đội kiểm lâm đã phối hợp Công an xã Tầm Vu vào cuộc xác minh. Bước đầu, nhà chức trách xác định khoảng 10h ngày 27/10, ông N.T.T. (ngụ ấp 8, xã Tầm Vu, giáo viên của Trường THCS xã Thuận Mỹ) kéo dớn ở mương nước sau nhà thì phát hiện một cá sấu chui vào dớn. Khi đó, ông T. nắm kéo đuôi cá sấu và bị con vật cắn đứt gân chân và ngậm chặt miệng.

Người nhà hỗ trợ làm mọi cách nhưng cá sấu không há miệng, nên đã dùng dao chặt đứt miệng con vật. Ngay sau đó, ông T. được đưa đi bệnh viện cấp cứu, khâu nhiều mũi.

Con cá sấu bị người dân bắt được (Ảnh: Huyền My).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, cá sấu này được xác định do ông N.M.T. (ngụ cùng địa phương) nuôi. Qua làm việc, ông N.M.T. cho biết, khoảng 4 năm trước, thông qua hội nhóm cá sấu cảnh trên mạng xã hội, ông thấy có người đăng thông tin có cá sấu mõm dài không muốn nuôi nữa nên chia sẻ lại không lấy tiền.

Thời điểm đó, ông N.M.T. lên bến xe Chợ Lớn (TPHCM) nhận con cá sấu với mục đích về nuôi cảnh. Lúc này, con vật nặng khoảng 4-4,5kg.

Khoảng 15 ngày trước, con cá sấu nặng 6-7kg bị sổng chuồng. Ông N.M.T. đi tìm nhưng không phát hiện. Đến 10h ngày 27/10, ông N.M.T. nghe thông tin người dân bị cá sấu cắn nên chạy đến tìm hiểu và phát hiện đây là con vật ông nuôi.

Do cá sấu chết, người này đem về cho một số người làm thịt. Đồng thời, gia đình đã đến bệnh viện thăm hỏi ông N.T.T. và xin chịu trách nhiệm về chi phí, thuốc men.

Theo cơ quan chức năng, do cá sấu đã bị làm thịt, nên không xác định tên loài. Còn ông N.M.T. trình bày, đây là cá sấu mõm dài, không xác định được cá sấu mõm dài Ấn Độ hay cá sấu già mõm dài.

Qua kiểm tra nơi nuôi nhốt tại nhà ông N.M.T., lực lượng chức năng phát hiện người này nuôi cá sấu không rõ nguồn gốc, không đăng ký nuôi tại cơ quan kiểm lâm. Đồng thời, chuồng trại nuôi không đảm bảo, khi cá sấu sổng chuồng không có báo cơ quan kiểm lâm.

Hiện cơ quan kiểm lâm phối hợp ngành chức năng tiếp tục điều tra, xác minh để có hướng xử lý đúng quy định.