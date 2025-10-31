Bằng tiến sĩ của 2 giảng viên bị "tố" chưa được công nhận, trường nói gì?

Ngày 31/10, Học viện Hàng không Việt Nam phản hồi về thông tin một số sinh viên phản ánh 2 giảng viên khoa Ngoại ngữ là bà N.T.N.A. và H.T.T.T. dùng bằng tiến sĩ chưa được Bộ GD&ĐT công nhận nhưng vẫn được làm Trưởng bộ môn, thành viên Hội đồng khoa học.

Bà Nguyễn Nữ Tường Vi, Trưởng phòng tổ chức hành chính, Học viện Hàng không Việt Nam, cho biết bà N.T.N.A. và bà H.T.T.T. đều đáp ứng về chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm giảng viên tại khoa Ngoại ngữ.

Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam (Ảnh: Hoài Nam).

Cụ thể, bà H.T.T.T. công tác từ tháng 9/2022, có bằng thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh do Đại học Canberra (Australia) cấp, đã được kiểm định năm 2018.

Người này tham gia giảng dạy từ năm 2004, từng là Trưởng nhóm bộ môn tại Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Bà N.T.N.A. công tác tại Học viện từ tháng 5/2024, có bằng thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM.

Bà N.T.N.A. tham gia công tác giảng dạy từ năm 2006, từng giữ vị trí quản lý khoa Ngoại ngữ tại Trường Cao đẳng Bách Việt và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Học viện thông tin, bà H.T.T.T. và bà N.T.N.A. có bằng tiến sĩ ở ngành Quản trị kinh doanh và Quản lý giáo dục. Tuy nhiên, bằng cấp này không sử dụng cho vị trí việc làm giảng viên tiếng Anh, nên Học viện không yêu cầu kiểm định các văn bằng tiến sĩ này trong hồ sơ giảng viên.

Về việc giao nhiệm vụ Trưởng bộ môn, Học viện dẫn Thông tư 04/2024 của Bộ GD&ĐT, trong đó không quy định vị trí việc làm “Trưởng bộ môn” là chức danh bổ nhiệm.

Vì vậy, theo Học viện, vị trí Trưởng bộ môn tại học viện không phải là chức danh được bổ nhiệm mà là phân công nhiệm vụ và sẽ đánh giá lại hằng năm.

2 giảng viên trên được giao nhiệm vụ Trưởng bộ môn từ tháng 7/2024, trong khuôn khổ năm học đầu tiên Học viện Hàng không Việt Nam thí điểm mô hình này. Việc đánh giá kết quả công tác và xem xét giao nhiệm vụ cho năm học tiếp theo sẽ được thực hiện vào tháng 11/2025.

Bà Nguyễn Nữ Tường Vi xác nhận, học viện có chính sách thu hút tiến sĩ nhưng không áp dụng đối với 2 giảng viên nêu trên, do văn bằng tiến sĩ của họ không được sử dụng cho vị trí việc làm giảng viên tại khoa Ngoại ngữ.

Học viện này cam kết các vấn đề liên quan của bà H.T.T.T. và bà N.T.N.A. không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của khoa Ngoại ngữ.

“Chúng tôi đang trong quá trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ giảng viên và sẽ yêu cầu các cá nhân liên quan thực hiện việc kiểm định văn bằng quốc tế để bảo đảm thống nhất và tuân thủ quy định hiện hành”, đại diện Học viện Hàng không Việt Nam cho biết thêm.