Phường 125.000 dân ở TPHCM nhưng không có trường cấp ba

Báo cáo tại phiên họp UBND TPHCM về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Sở đang đề xuất UBND thành phố giao trụ sở UBND quận 12 cũ để chuyển đổi công năng thành trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đề xuất sử dụng trụ sở UBND quận 12 làm trường học (Ảnh: UBND quận 12).

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, thời gian qua có 20 phường, xã đề xuất sử dụng lại trụ sở công an phường, UBND, phòng giáo dục và đào tạo cũ để làm điểm trường, nhằm giảm áp lực do số lượng học sinh gia tăng trên địa bàn.

Ông Hiếu cho biết thêm, tại phường Thới An (quận 12 cũ) có 4 trường trung học cơ sở nhưng chưa có trường trung học phổ thông, trong khi đây là khu vực có dân số đông.

Trước khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp, ngày 30/6, UBND quận 12 đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính TPHCM, đề nghị được sử dụng trụ sở UBND quận 12 (rộng hơn 3,2ha) làm trường học.

Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có văn bản gửi UBND thành phố và Sở Tài chính xin tiếp nhận trụ sở UBND quận 12 để làm trường liên cấp.

“Trụ sở này có vị trí rất đẹp, phù hợp để xây dựng trường liên cấp. Ngoài ra, cử tri địa phương cũng phản ánh công trình đang xuống cấp nhanh; nếu không có quyết định sớm sẽ rất lãng phí. Do đó, tôi mong UBND thành phố sớm chỉ đạo giao khu đất này cho ngành giáo dục quản lý”, ông Nguyễn Văn Hiếu nói.

Phường Thới An mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Thới An và phường Thạnh Xuân (quận 12 cũ), có diện tích 14,89km², dân số hơn 125.000 người.

Trong 10 tháng đầu năm, TPHCM đã triển khai xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá trong giáo dục và đào tạo. Công tác kiểm tra tình hình đầu năm học tại các cơ sở giáo dục được tăng cường, tập trung vào nội dung thu chi đầu năm, cải cách hành chính, hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ - tin học - kỹ năng sống, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thực hiện chương trình nhà trường và hoạt động ngoài giờ chính khóa.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiếp tục được quan tâm. Thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn về đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên giáo dục thường xuyên, triển khai ứng dụng tương tác “EDUi” cho các cơ sở mầm non, tổ chức lễ ra mắt đội dự tuyển Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 và chuẩn bị cho Triển lãm “50 năm đổi mới Giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai”.