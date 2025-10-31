Hàng trăm người xuyên đêm khắc phục, đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến

Sáng 31/10, thông tin từ Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua thành phố Huế đã được khôi phục và thông tuyến trở lại từ 5h cùng ngày.

Tàu được khai thác trở lại với tốc độ hạn chế 5km/h, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn tàu qua khu vực.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Huế đã thông tuyến trở lại sau nhiều ngày gián đoạn vì mưa lũ (Ảnh: VNR).

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, đến rạng sáng nay, mực nước đã rút xuống dưới nền đá đường sắt. Trước đó, nhiều đoạn qua địa bàn thành phố Huế bị nước lũ cuốn trôi đá, làm trơ ray, mất ổn định nền đường.

Trong đêm 30/10, hàng trăm cán bộ, công nhân ngành đường sắt đã được huy động tăng ca xuyên đêm, khẩn trương gia cố, bổ sung vật liệu, kiểm tra độ ổn định nền ray, để kịp thời thông tuyến sớm nhất.

Lúc 6h30 ngày 31/10, đoàn tàu chở đá từ ga Sỹ Hiền được bố trí vào khu ga Văn Xá để thử đường và bổ sung đá vào các vị trí bị trôi, hỏng.

Sau 3 ngày bị ách tắc, toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam đã cơ bản thông suốt, ngoại trừ các đôi tàu SE5/6 và SE9/10 vẫn tạm ngừng khai thác do ảnh hưởng của lịch trình điều chỉnh trước đó.

Trong thời gian tuyến đường bị chia cắt, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách an toàn qua khu vực bị ngập.

Đoàn tàu chở đá dừng trên cầu đường sắt Bạch Hổ đã di chuyển khỏi vị trí (Ảnh: Cao Tiến).

Trước đó, từ 16h ngày 27/10, đoạn đường sắt qua thành phố Huế bị ngập cao 15-20cm, buộc ngành đường sắt phải phong tỏa cung đường.

Trong ngày 27 và 29/10, ngành đường sắt đã phải điều các đoàn tàu chở đá ra dừng trên cầu Bạch Hổ và Dã Viên, bắc qua sông Hương để tăng tải trọng nhằm chống nguy cơ lũ cuốn trôi khi nước lũ dâng cao.

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế, cho biết đến sáng 30/10, khi mực nước sông Hương bắt đầu rút, hai đoàn tàu chở đá đã được di chuyển khỏi vị trí.