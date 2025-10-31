Binh sĩ Ukraine trước một khu dân cư bị hư hại (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố chặn đứng 40 nỗ lực xâm nhập của Nga ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 30/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 114 cuộc giao tranh, riêng ở Pokrovsk là 40 cuộc. Moscow phóng 53 tên lửa, tiến hành 59 cuộc không kích, thả 105 quả bom có điều khiển. Ngoài ra, họ còn triển khai 4.208 UAV cảm tử và thực hiện 3.003 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Hulyai-Pole, Orekhov và Dnieper.

UAV Ukraine tập kích nhà máy nhiệt điện ở Oryol, Nga

Truyền thông Nga đưa tin, UAV Ukraine tập kích đã tập kích một nhà máy nhiệt điện ở thành phố Oryol, Nga.

Ban đầu, mạng xã hội đưa tin người dân thành phố Oryol báo cáo về các vụ nổ. Kênh Astra sau đó đưa tin rằng nhà máy nhiệt điện ở Oryol đã bị đánh trúng, đồng thời đăng tải video do nhân chứng ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ việc.

Thống đốc tỉnh Oryol, Andrei Klichkov, xác nhận, "do UAV bị bắn hạ, các mảnh vỡ đã rơi xuống khu vực nhà máy nhiệt điện, gây hư hỏng thiết bị". Ông nói thêm rằng đã "chuyển sang đường dây dự phòng" và "việc sửa chữa đang được tiến hành".

Nga tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, đêm 29, rạng sáng 30/10, Moscow lại mở một cuộc tập kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng hàng trăm UAV và hàng chục tên lửa. Các cơ sở năng lượng một lần nữa bị nhắm mục tiêu, chủ yếu ở các khu vực phía Tây.

Bản đồ mô tả đường bay của các loại UAV và tên lửa Nga tập kích Ukraine đêm 29, rạng sáng 30/10 (Ảnh: Military Analytics).

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đè bẹp đối phương tại Pokrovsk. Ngày càng có nhiều bằng chứng xác nhận thành phố bị bao vây hoàn toàn, lực lượng Kiev không có cơ hội thoát ra, mạng sống của hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang "ngàn cân treo sợi tóc."

Bộ tư lệnh Moscow thông báo sẵn sàng ngừng bắn trong 5-6 giờ tại các khu vực Pokrovsk, Mirnograd và Kupyansk để đảm bảo sự di chuyển của các nhà báo quốc tế.

Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được lệnh từ Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu đảm bảo sự di chuyển của các nhà báo nước ngoài đến thăm các khu vực ở Krasnoarmeysk (Pokrovsk), Dimitrov (Mirnograd) và Kupyansk, nơi quân đội Ukraine (AFU) đang bị phong tỏa.

Các nhà báo Ukraine cũng có thể đến thăm các khu vực này theo yêu cầu của Bộ tư lệnh Kiev.

Lực lượng Moscow sẵn sàng cung cấp hành lang ra vào thông thoáng cho các nhóm truyền thông nước ngoài, bao gồm cả phóng viên Ukraine, với điều kiện đảm bảo an ninh cho cả nhà báo và quân nhân Nga.

Tình hình tại Pokrovsk - Mirnograd tiếp tục leo thang. Các đoạn video định vị địa lý xác nhận những bước tiến của Nga ở phía bắc thành phố. Đồng thời, họ chiếm thêm các vị trí ở ngoại ô Mirnograd.

Phía nam Seversk, RFAF cũng đang phát triển dọc theo các ngôi làng xung quanh thành phố. Xuất hiện bằng chứng ban đầu về việc binh sĩ Nga có mặt tại trung tâm Liman.

Cũng như ở Pokrovsk, tình hình của AFU ở Kupyansk đang trở nên khó khăn hơn. Tại đây, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về việc chiếm được Sadove, đồng nghĩa rằng các tuyến đường rút lui còn lại cho lực lượng Kiev đã bị chặn đứng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 30/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Hai cánh quân của họ đóng sập "cửa tử", đồng thời giăng bẫy hỏa lực tại đây (Ảnh: Military Summary).

Đà phản công của Ukraine ở Dobropolye chững lại

Theo kênh Readovka, Tập đoàn quân 51 RFAF đã đè bẹp nỗ lực của lực lượng Kiev ở Dobropolye để giảm áp lực cho Pokrovsk. Các nguồn tin ủng hộ Kiev bắt đầu suy đoán về sự cần thiết phải ngay lập tức từ bỏ Pokrovsk và Mirnograd, nhưng đã quá muộn.

Bất chấp các đợt xung phong quyết liệt của đối phương, Tập đoàn quân Cận vệ 51 RFAF một lần nữa kiên cường chống trả. Đây đã là ngày thứ năm liên tiếp, lực lượng đổ bộ đường không và các đơn vị Kiev khác liên tục đột kích dữ dội vào sườn phía tây mũi thọc sâu Dobropolye, hy vọng đẩy lùi lực lượng Moscow.

Mặc dù phía Ukraine ban đầu đã đẩy lùi được quân đội Nga một chút, nhưng vẫn không đạt được bước đột phá nào. Họ bị sa lầy ở khu vực Zolotoy Kolodez - Kucherov Yar - Volnoye - Novoye Shakhovo.

Lực lượng Moscow vẫn giữ vững được Kucherov Yar, mỏ đá Gliny Donbassa, và các khe núi khô lớn xung quanh, biến chúng thành một tuyến phòng thủ thống nhất.

AFU tiếp tục tìm kiếm cơ hội để cắt đứt mũi nhọn Dobropolye, các trận đánh cơ động vẫn tiếp diễn.

Do tình hình tại khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd xấu đi nghiêm trọng bởi khu vực này bị RFAF phong tỏa hoàn toàn, hoạt động của quân đội Ukraine ở Dobropolye có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo nhiều dấu hiệu, AFU đang tích cực chuẩn bị lực lượng xung kích tại làng Grishino và các khu định cư khác ở phía tây sông Grishinka để tiến hành một chiến dịch nhằm giải tỏa khu vực Pokrovsk - Mirnograd.

Vì vậy, điều quan trọng đối với AFU là phải cầm chân Tập đoàn quân số 51 càng lâu càng tốt để ngăn chặn RFAF tăng cường cho Tập đoàn quân số 2 nhằm đẩy lùi một cuộc đột phá tiềm tàng.

Bộ chỉ huy Kiev đã sẵn sàng bỏ qua những tổn thất của Lữ đoàn xung kích đổ bộ đường không số 82 và các lực lượng khác tham gia vào cuộc giao tranh tại Dobropolye. AFU có quá nhiều thứ phải đánh cược.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 30/10. Đà phản công của lực lượng Kiev nhằm giải vây cho Pokrovsk đã bị chững lại (Ảnh: Readovka).

"Ngày thứ tư ác mộng" của Ukraine, Nga đã tràn ngập Pokrovsk

Sĩ quan đổ bộ đường không nổi tiếng của Ukraine với biệt danh "Alex" xác nhận, lực lượng Kiev ở khu vực Pokrovsk-Mirnograd đã trải qua "ngày thứ tư ác mộng" kể từ khi quân đội Nga đóng sập "cửa tử". Ông khẩn thiết kêu gọi Bộ chỉ huy Kiev cần phải ra lệnh đầu hàng để cứu mạng sống của những người lính dù tinh nhuệ đang bị bao vây tại khu vực Novopavlivka, Sukhy Yar và Lysovka ở đông nam thành phố.

"Mọi người đều đang bàn tán về Pokrovsk, nhưng vấn đề là chúng ta không kiểm soát hoàn toàn và có nguy cơ thất thủ sớm thôi", ông nói.

"Tôi sẽ nói một điều có thể không được người dân Ukraine ủng hộ, nhưng tôi sẵn sàng từ bỏ đống đổ nát của Pokrovsk để cứu mạng tất cả họ, bởi vì xét theo tình hình tác chiến, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải lựa chọn rút lui khỏi thành phố, nhưng liệu chúng ta có cứu được họ cho đến thời điểm đó hay không và nếu có thì bao nhiêu người - vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ", viên sĩ quan nhận định.

Kênh "Whisper of the Front" cho biết thêm chi tiết về chuyện gì đang xảy ra ở Pokrovsk và Mirnograd.

Quân đội Nga đã tràn ngập khắp Pokrovsk và đang kiểm soát vùng ngoại ô phía bắc, phía đông và phía tây nam Mirnograd. Lực lượng Kiev không thể ngăn chặn bước tiến của đối phương. Bộ binh và xe cơ giới có khả năng chiến đấu còn lại đang được AFU sử dụng để yểm trợ cho cuộc rút lui, đồng thời họ cũng sơ tán các đơn vị UAV và tác chiến điện tử ở hậu phương, bởi những đơn vị này thường phải giao tranh với các nhóm đặc nhiệm luồn sâu của Nga.

Điều thú vị là việc bắt giữ một số kíp điều khiển UAV này đã cung cấp cho lực lượng Moscow những thông tin tình báo quý giá, giúp đẩy nhanh tiến độ ở Pokrovsk.

Thật khó để ước tính quân số của Ukraine còn lại ở Pokrovsk và Mirnograd, nhưng có khoảng 1.000 binh sĩ đang vội vã rút lui qua "nút cổ chai", mà tính đến hôm qua đã thu hẹp chỉ còn 1km.

Sau khi hoàn tất việc rút lui, lực lượng Kiev sẽ cố gắng làm chậm bước tiến của RFAF về phía bắc thành phố, băng qua các cánh đồng giữa Grishino và Shevchenko, trên tuyến đường mà quân đội Nga sẽ tiến xa hơn về phía bắc, hướng tới Dobropolye và Belozerskoye.

Đặc biệt, các nhóm xung kích nhỏ của Nga xâm nhập các vị trí của đối phương nằm gần Grishino, dường như họ đang cố gắng thiết lập một chỗ đứng tại đây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 30/10. Lực lượng Kiev đang tìm cách tháo chạy khỏi vòng vây theo các mũi tên vàng (Ảnh: Whisper of the Front).

Kênh Rybar xác nhận những thành công mới của RFAF tại mặt trận này.

Cụ thể, tại khu vực Pokrovsk - Mirnograd, cuộc phản công dữ dội của quân đội Ukraine dọc theo tuyến Dorozhnoe - Pankovka vẫn tiếp diễn không ngừng. Họ đang cố gắng đẩy lùi lực lượng Moscow khỏi Zoloty Kolodets, khu vực lân cận vẫn còn một "vùng xám" rộng lớn.

Ngược lại, quân đội Nga đang xâm nhập sâu hơn vào các khu vực đông dân cư của Pokrovsk và Mirnograd.

Tại Mirnograd, lính Nga đã tiến vào tiểu khu định cư số 8 ở ngoại ô phía đông bắc, xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương.

Tại Pokrovsk, tình hình của quân đội Ukraine đang rất nguy cấp. Khoảng một nửa thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Moscow. Cờ Nga được kéo lên ở ngoại ô phía tây. AFU sau đó dùng UAV FPV để phá hủy lá cờ. Điều này cho thấy bộ binh Ukraine không còn kiểm soát được khu vực.

Vào tối muộn 29/10, có báo cáo về việc RFAF tiến vào khu định cư Karakivskyi. Truyền thông ủng hộ Kiev cũng đưa tin về sự hiện diện của lực lượng Moscow ở khu định cư Dinasovskyi, ngoại ô phía bắc Pokrovsk.

Tình hình cấp bách đối với AFU tại Pokrovsk có thể được đánh giá qua những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội Ukraine. Các đơn vị UAV thuộc Trung tâm Rubicon của Nga đã đảm bảo ưu thế trên không cho RFAF.

Họ cũng so sánh với Bakhmut, Avdiivka và Sudzha. Việc rút chạy khỏi một "nút cổ chai" sau khi các thành phố bị bao vây một phần đã nhiều lần trở thành thảm họa đối với lực lượng Kiev. Câu thần chú "người dân quan trọng hơn lãnh thổ" đang được hồi sinh. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy thành phố sắp thất thủ.

Việc Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Alexander Syrsky đến địa điểm quan trọng này đặc biệt đáng chú ý. Ông tuyên bố vấn đề là phải phát hiện kịp thời các chiến binh Nga đang hiện diện ở trung tâm thành phố và đe dọa sẽ cách chức các chỉ huy nếu có bất kỳ dấu hiệu vô trách nhiệm nào. Như trước đây, Bộ chỉ huy Kiev đang đưa ra những quyết định như vậy một cách chậm trễ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Minograd ngày 30/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ, siết chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Rybar).

Đáng chú ý, bất chấp tình thế bị bao vây, những người lính Ukraine vẫn kiên quyết không chịu đầu hàng và họ đang được tiếp tế để tử thủ ở Lysivka và Sukhyi Yar, 2 khu định cư nằm phía dưới cùng của "vạc dầu" Pokrovsk. Diễn biến này rất giống những người bị bao vây trong các khu công nghiệp bên ngoài thành phố Avdiivka.

Cả hai lần họ đều không được lệnh rút lui, mặc dù có nhiều cơ hội để làm như vậy.

Bộ chỉ huy Kiev dường như không quan tâm đến những người lính này và cố sử dụng họ để trì hoãn sự sụp đổ của các thành phố để có cớ tuyên bố với truyền thông rằng thành phố chưa thất thủ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine. Tại Pokrovsk (bên trái) lực lượng Kiev kiên quyết không đầu hàng và rất có thể họ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn giống như ở Avdiivka (Ảnh: AMK Mapping).

Giao tranh dữ dội ở Seversk và Liman

Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Nam RFAF đang tiến về Seversk, kênh VoenkorKotenok cho hay.

Tại phía nam Dronovka, quân đội Nga đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi một cứ điểm và tiến về Platonovka và Seversk từ phía tây bắc. Các cuộc tấn công đang được thực hiện vào cứ điểm của đối phương trên bờ trái sông Bakhmutka bằng vũ khí tầm xa, bao gồm cả không quân.

Tiến triển đáng kể nhất đã đạt được ở phía nam Seversk, nơi lực lượng Moscow tiến dọc theo đường sắt và bờ hồ, tiếp cận các vị trí của Kiev ở ngoại ô phía nam thành phố, tiến vào Zvanovka dưới sự kiểm soát hỏa lực bằng vũ khí hạng nhẹ.

Từ Pereezdnoe, các đơn vị Moscow tiến vào Zvanovka và đang chiến đấu ở khu vực trung tâm, sau khi đẩy lùi đối phương khỏi các hàng cây ở phía bắc một trang trại (phía đông Zvanovka).

Các tuyến đường đến Seversk qua Zakotnoe và Svyato - Pokrovskoe đang được pháo binh, UAV Nga kiểm soát hỏa lực.

Không quân Nga đang ném bom lượn FAB vào Seversk, nhiều vụ nổ được báo cáo ở trung tâm thành phố.

Trên mặt trận Liman (Lyman), Tập đoàn quân Cận vệ số 25 thuộc Cụm tác chiến phương Tây RFAF đã chọc thủng phòng tuyến đối phương tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Svyatye Gory, kênh Rybar đưa tin.

Đoạn phim giám sát khách quan đầu tiên xác nhận một cuộc đột phá của lực lượng Moscow ở ngoại ô phía đông Liman. Đồng thời, họ cũng đã đánh bật được AFU khỏi hầu hết khu vực rừng rậm và tiếp cận mỏ cát Krasnolimansky.

Xa hơn về phía nam, RFAF kiểm soát trung tâm khu định cư Yampol. Lực lượng Kiev cầm cự thành công ở khu vực này suốt một thời gian dài, đe dọa các tuyến đường tiếp tế của đối phương. Hiện tại, AFU đã rút lui về phía nam và đang thiết lập một tuyến phòng thủ dọc theo chuỗi cứ điểm giữa Dibrova và Ozerne.

Yếu tố chính dẫn đến việc RFAF chọc thủng phòng tuyến đối phương là những cuộc tập kích có hệ thống vào các tuyến đường tiếp tế. UAV Nga đang phá hủy một cách có hệ thống các kho bãi và phương tiện vận tải, buộc Ukraine phải sơ tán hậu cần ra xa tiền tuyến.

Hiện tại, sự hiện diện của quân đội Nga tại Liman chỉ giới hạn ở các nhóm xung kích nhỏ, thế nên còn quá sớm để nói về việc củng cố vị trí. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Moscow sẽ sớm chuyển lực lượng dự bị lớn hơn đến đây và triển khai các cuộc đột kích vào trung tâm thành phố.