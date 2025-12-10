Nhiều đối tượng được miền, giảm giá vé xe buýt

Ngày 10/12, tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, các đại biểu đã chính thức thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện, xây dựng hạ tầng, hỗ trợ kinh phí vận hành và miễn, giảm giá vé xe buýt trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết, nhiều đối tượng sẽ được hưởng chính sách miễn, giảm giá vé xe buýt nhằm khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và hỗ trợ các nhóm yếu thế trong xã hội.

Tỉnh Quảng Ngãi ban hành chính sách miễn, giảm giá vé xe buýt cho nhiều đối tượng (Ảnh: Nguyễn Linh).

Các đối tượng được miễn vé xe buýt bao gồm: Trẻ em dưới 6 tuổi; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, bệnh binh; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Nghị quyết được thông qua cũng giảm 50% giá vé cho học sinh, sinh viên và học viên là công dân Việt Nam đang học tại các trường trên địa bàn tỉnh với thời gian học từ 9 tháng trở lên, người khuyết tật nhẹ và người cao tuổi.

Công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được giảm 20% giá vé.

Ngoài các chính sách về giá vé, tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án đầu tư phương tiện và xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ kinh phí hoạt động cho một số tuyến xe buýt trọng điểm trên địa bàn.

Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các đối tượng chính sách, người yếu thế và người có thu nhập thấp, giúp họ tiết kiệm chi phí đi lại.

Đây cũng là động thái nhằm khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương thức vận tải công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường.