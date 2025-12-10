Vụ con bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông lên tiếng

Ngày 10/12, Công an xã Ea Ktur (Đắk Lắk) đang xác minh, xử lý theo quy định đối với ông N.T.Đ. (34 tuổi) về hành vi xích, nhốt con gái trong phòng kín.

Hai con của ông Đ. hiện đã được ông bà ngoại đón về chăm sóc và đi học lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (xã Ea Ning, Đắk Lắk).

Ông N.T.Đ. phân trần về hành vi đã xích, nhốt con gái trong phòng kín (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trao đổi với phóng viên, ông Đ. bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình, cho biết gia đình gặp nhiều biến cố, hoàn cảnh khó khăn và ông xích con vì "bất đắc dĩ".

Theo ông Đ., ông và bà H.T.N. chung sống từ năm 2013, có hai con gái sinh năm 2014 và 2017, sau đó mới đăng ký kết hôn.

Năm 2018, vợ chồng ông xây nhà đối diện nhà bố mẹ vợ. Cuối năm 2019, bà N. qua đời vì tai nạn giao thông, ông Đ. đưa hai con đi nơi khác sinh sống.

Về việc không cho con đi học, ông Đ. giải thích rằng các bé đã học Mầm non nhưng do thiếu giấy tờ và khả năng tiếp thu kém nên không thể tiếp tục đến trường.

Năm 2023, ông Đ. xây nhà và đưa hai con về thôn 5, xã Ea Ktur. Do làm ăn thua lỗ, ông phải gửi con cho người quen trông nom để đi làm nhân viên giao hàng.

Ông Đ. cho biết, từ tháng 9, các con thường xuyên lấy đồ đạc của người khác, thậm chí lấy cả xe đạp, đồ ăn. Dù đã khuyên bảo, răn đe nhiều lần nhưng các con không nghe, khiến ông bất lực và phải xích, nhốt con để đi làm.

Bé gái 11 tuổi bị ông Đ. xích chân, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Lo sợ con gái lớn đi ra đường sẽ gặp nhiều rủi ro, thậm chí bị người khác làm hại nên cuối tháng 10 vừa qua tôi đành phải xích con lại. Hằng ngày, tôi nhờ người nấu đồ ăn mang về cho các cháu, tối về mới dọn dẹp và tắm rửa cho con”, ông Đ. nói.

Ông Đ. khẳng định hành vi xích con chỉ mới diễn ra gần đây, không phải suốt 6 năm như thông tin trên mạng xã hội. Ông mong muốn cộng đồng mạng có cái nhìn đúng đắn, tránh đăng tải thông tin sai sự thật.