TPHCM khen thưởng nghĩa cử cứu trợ thiên tai

UBND TPHCM vừa có công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ngành, đơn vị, phường, xã, đặc khu về việc khen thưởng thành tích phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân.

UBND TPHCM đề nghị các cơ quan kịp thời phát hiện tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia quyên góp, ủng hộ, cứu trợ người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Người dân TPHCM xuyên đêm đóng hàng cứu trợ gửi về vùng lũ miền Trung (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trường hợp được khen thưởng là tập thể, cá nhân, hộ gia đình có hành động tiêu biểu, nghĩa cử cao đẹp, dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân; không ngại nguy hiểm, sẵn sàng giúp đỡ người dân và cộng đồng trong thời điểm bão lũ diễn biến phức tạp.

Các cơ quan cũng khen thưởng đối với trường hợp tiêu biểu, điển hình, có tính nêu gương, lan tỏa trong cộng đồng và xã hội trong công tác cứu trợ; vận động, ủng hộ, quyên góp khẩn cấp về tài chính, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho người dân trực tiếp bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Các hình thức khen thưởng là trao Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng; Bằng khen của UBND TPHCM, giấy khen của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND cấp xã.

Thời gian qua, cả nước hứng chịu nhiều đợt thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, bão lũ dồn dập, ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, nặng nề đến tính mạng, tài sản, đời sống vật chất và tinh thần, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân.

Tại TPHCM, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tiếp nhận sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân chung tay sẻ chia khó khăn với người dân bị ảnh hưởng.

Tính đến đầu tháng 12, Ban Vận động Cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận số tiền đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục thiệt hại do bão, lũ là hơn 385 tỷ đồng và 50.000 USD từ 46.212 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã và đang tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ trực tiếp tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung bộ và Trung bộ…