Chủ tịch Phú Thọ: 583 nhà đất dôi dư phải tiếp tục sắp xếp

Tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, ngày 10/12, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Khánh Trang).

“Việc xử lý tài sản công là vấn đề phức tạp, khối lượng công việc rất lớn, cần giải quyết từng bước với lộ trình cụ thể, nhưng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực”, ông Đông cho hay.

Qua rà soát 1.324 cơ sở nhà, đất dôi dư, Phú Thọ đã hoàn thành xử lý 741 cơ sở. Phương án xử lý cơ bản là điều chuyển cho các cơ quan quản lý nhà nước các cấp để bố trí trụ sở làm việc. Hiện còn 583 cơ sở nhà, đất dôi dư phải tiếp tục sắp xếp.

Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ chỉ đạo Sở Tài chính tiếp tục đề xuất sắp xếp nhà đất dôi dư theo định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy Phú Thọ: Ưu tiên bố trí làm trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế, giáo dục, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, sau đó mới điều chuyển cho Trung tâm phát triển quỹ đất, các tổ chức để đấu giá theo quy định.

Thông tin thêm, ông Đông nói các xã, thị trấn trước khi sáp nhập cơ bản đã có quy hoạch chung xã, quy hoạch chung đô thị được phê duyệt. Sau sáp nhập các xã, phường cần có quy hoạch tổng thể làm cơ sở quản lý, thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch chung xã, phường cần có thời gian và nguồn lực thực hiện. Mặt khác, hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đang được điều chỉnh, hoàn thiện. Việc thực hiện quy hoạch xã, phường phải được thực hiện trên cơ sở quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do vậy, trước mắt các xã, phường ở Phú Thọ sẽ tiếp tục căn cứ theo các quy hoạch xây dựng để thu hút đầu tư (quy hoạch vùng huyện, liên huyện, quy hoạch chung thành phố, thị xã, thị trấn, quy hoạch chung xã đã được phê duyệt trước khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình).

Riêng với 19 xã (sau sáp nhập) tại khu vực tỉnh Phú Thọ cũ, chưa có quy hoạch chung xã, UBND tỉnh Phú Thọ đồng ý chủ trương để UBND các xã làm chủ đầu tư lập đồ án quy hoạch chung và giao Sở Tài chính hướng dẫn về nguồn vốn thực hiện.

Một góc phường Việt Trì, trung tâm hành chính tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Tùng Vy).

Tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Tỉnh có diện tích tự nhiên gần 9.400km2, quy mô dân số hơn 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã.

Phú Thọ có diện tích tự nhiên đứng thứ 15, dân số đứng thứ 11, quy mô kinh tế đứng thứ 6 trong 34 tỉnh, thành cả nước. Tỉnh này tiếp giáp với 7 tỉnh, thành phố, trong đó có TP Hà Nội và thuộc vùng thủ đô, nằm trên các hành lang kinh tế lớn.