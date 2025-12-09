Bộ trưởng Công an: “Bố trí cán bộ theo 3 cấp, tăng biên chế cho cơ sở”

Sáng 9/12, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, trình Quốc hội báo cáo tóm tắt Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025.

Theo Bộ trưởng Công an, năm 2025, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những biến động mới, nhanh và phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị.

Loại bỏ và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đăng ký cư trú

Báo cáo về tình hình, kết quả công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 12,18%, trong đó một số loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm giảm sâu so với cùng kỳ năm 2024.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Bộ trưởng, Công an đã tập trung mở 9 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt hơn 81%; trong đó, án rất nghiêm trọng đạt hơn 93%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 95% (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao).

Với tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ trưởng Công an cho biết số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, về tham nhũng và chức vụ ít hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Lực lượng chức năng cũng đã mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương xã hội; ổn định thị trường hàng hóa trong nước và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Liên quan công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh kết quả trong lĩnh vực quản lý cư trú, xuất, nhập cảnh. Trong đó, ông nhấn mạnh việc rà soát, loại bỏ và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đăng ký cư trú để loại bỏ các thủ tục, giấy tờ không cần thiết, gây phiền hà cho nhân dân.

Đánh giá chung về ưu điểm, Đại tướng nhấn mạnh tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; kéo giảm hầu hết các loại tội phạm; khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án gây bức xúc dư luận.

Tuy nhiên, ông cho biết tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; còn vi phạm trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, công tác tạm giữ, tạm giam; vi phạm hành chính còn diễn ra nhiều trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Phiên họp Quốc hội sáng 9/12 (Ảnh: Hồng Phong).

Năm 2026, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường bảo đảm an ninh, quốc phòng các địa bàn chiến lược trong không gian phát triển mới.

Lực lượng cũng sẽ tập trung nhận diện và chủ động triển khai các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm.

Cũng theo Bộ trưởng Công an, một nhiệm vụ quan trọng khác là thực hiện chủ trương bố trí cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí ở 3 cấp công an, gắn với tăng cường biên chế cho cơ sở; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ các lĩnh vực công tác phòng, chống tội phạm.

Còn cán bộ tiếp tay cho tội phạm, núp bóng doanh nghiệp để trục lợi

Trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp ghi nhận trong năm 2025, cùng với việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa có hiệu quả đối với vi phạm pháp luật và tội phạm.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, việc tăng cường lực lượng điều tra viên, cán bộ điều tra bố trí ở cấp xã, Công an xã chính quy góp phần giáo dục, quản lý chặt chẽ hơn nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao; chủ động phát hiện, giải quyết sớm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Quang Vinh).

Mặc dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ, song cơ quan thẩm tra chỉ ra việc một số loại tội phạm vẫn tăng như: lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (tăng gần 12%), gây rối trật tự công cộng (tăng gần 22%), sản xuất, buôn bán hàng giả (tăng hơn 47%).

Đặc biệt, trong năm còn xảy ra một số vụ giết người với hành vi dã man, mất nhân tính, giết nhiều người do mâu thuẫn tình cảm, gây tâm lý phẫn nộ, lo lắng, bất an trong nhân dân.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ lưu ý thực trạng tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; Vi phạm pháp luật và tội phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm diễn ra phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe của nhân dân.

Đặc biệt, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhấn mạnh việc một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách, thậm chí còn để xảy ra một số trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho đối tượng phạm tội núp bóng doanh nghiệp để trục lợi...