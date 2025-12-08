Kỷ lục đặc biệt của Quốc hội trong ngày bế mạc kỳ họp cuối nhiệm kỳ

Ngày 8/12, Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 8 - tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV.

Cùng với việc xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong tuần này, Quốc hội sẽ bấm nút thông qua số lượng luật, nghị quyết khổng lồ. Riêng ngày bế mạc, các đại biểu Quốc hội sẽ bấm nút thông qua 33 luật và nghị quyết - một con số kỷ lục, lớn nhất từ trước đến nay. Ngày trước đó, 29 luật và nghị quyết cũng được Quốc hội xem xét thông qua.

Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10 (Ảnh: Hồng Phong).

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TPHCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa, cũng sẽ được Quốc hội đặt lên bàn nghị sự.

Tuần này, các đại biểu Quốc hội cũng sẽ bàn về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, cũng là những nội dung quan trọng được đặt lên bàn nghị sự trong tuần làm việc cuối của kỳ họp thứ 10.

Cùng với đó, Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2025.

Ngoài ra, Quốc hội có chương trình họp riêng về việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương và phương án xử lý đối với dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam.

Trong hai ngày cuối cùng của kỳ họp, Quốc hội dành toàn bộ thời gian để biểu quyết thông qua các dự thảo luật và nghị quyết.

Hơn 40 luật dự kiến Quốc hội dự kiến thông qua, trong đó có Luật Viên chức (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Dân số; Luật An ninh mạng.

Các luật liên quan đến giáo dục gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), cùng với một số luật mới như Luật Thương mại điện tử; Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế… cũng sẽ được Quốc hội xem xét thông qua.

Một phiên thảo luận hội trường tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong).

Cùng với đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, cũng là những nội dung quan trọng sẽ được thông qua trong tuần làm việc cuối cùng của Quốc hội tại kỳ họp này.

Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV được Quốc hội thông qua cuối cùng, trong đó có nội dung về việc bổ sung ngân sách Nhà nước đợt 2 năm 2025; một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương và phương án xử lý đối với dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam…

Kỳ họp thứ 10 được ghi nhận là kỳ họp kéo dài với 40 ngày làm việc và thực hiện khối lượng công việc lập pháp lớn nhất trong lịch sử Quốc hội.