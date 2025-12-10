Cà Mau ban hành quy định mới về học phí tiếng nước ngoài tại trường công

Theo quy định mới, mức học phí trực tiếp được áp dụng như sau: học sinh tiểu học sẽ đóng 15.000 đồng/học sinh/tiết 35 phút. Đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các cơ sở giáo dục thường xuyên, mức thu là 20.000 đồng/học sinh/tiết 45 phút.

Trong trường hợp học trực tuyến, mức học phí sẽ bằng 80% so với mức thu trực tiếp của từng cấp học.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết, mức thu học phí này được xây dựng dựa trên việc tham khảo mức thu của các trung tâm dạy tiếng Anh trên địa bàn, lấy mức trung bình nhằm đảm bảo phù hợp với nhiều đối tượng học sinh.

Đồng thời, mức chi trả cho giáo viên dạy tiếng nước ngoài cũng được điều chỉnh cao hơn so với mức chi trả tăng giờ thông thường, nhằm đảm bảo quyền lợi và phù hợp với yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ của đội ngũ giáo viên.

Học sinh trong một buổi học tiếng Anh (Ảnh minh họa: CTV).

Về việc sử dụng nguồn thu học phí, tỉnh Cà Mau quy định rõ: thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đơn vị tham gia tổ chức dạy học bằng tiếng nước ngoài phải tổ chức lấy ý kiến, thảo luận công khai, dân chủ trong tập thể giáo viên giảng dạy để thống nhất mức chi.

Cụ thể, tối thiểu 75% nguồn thu sẽ được chi cho người dạy, tối đa 5% cho công tác quản lý, tối thiểu 2% trích khấu hao tài sản cố định và tối đa 18% cho vật tư văn phòng phẩm, mua sắm trang thiết bị, nộp thuế.

UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, việc dạy học bằng tiếng nước ngoài là nhu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo công dân toàn cầu. Tuy nhiên, hoạt động này tại các cơ sở giáo dục công lập thời gian qua còn hạn chế do thiếu quy định cụ thể về mức thu, sử dụng và quản lý học phí.

Do đó, việc ban hành quy định mới này được xem là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp các cơ sở giáo dục công lập thực hiện đúng quy định, tổ chức hiệu quả hoạt động giảng dạy và đáp ứng tốt nhu cầu của người học.