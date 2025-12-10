Ông Nguyễn Văn Được: TPHCM sẵn sàng thí điểm các chính sách mới

Ngày 10/12, tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ VI, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2030, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, Nghị quyết 98 sửa đổi sẽ là công cụ giúp TPHCM phát triển vượt bậc.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, năm 2025, địa phương đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, như: Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, Đại lễ Vesak. Đặc biệt, thành phố cùng cả nước tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp HĐND TPHCM ngày 10/12 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá đây là những nhiệm vụ rất nặng nề khi TPHCM vừa phải khắc phục tồn tại, hạn chế, tồn đọng, vừa thực hiện những nhiệm vụ phát triển đã đặt ra trong năm nay. Đây cũng là giai đoạn "thử lửa" hết sức khó khăn cho hệ thống chính trị của thành phố.

Tuy nhiên, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương và Ban thường vụ Thành ủy, sự đồng lòng ủng hộ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, trong năm 2025, TPHCM đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cho biết, trong năm 2025, nền kinh tế của thành phố duy trì tăng trưởng GRDP đạt hơn 8%, quy mô nền kinh tế đạt gần 3 triệu tỷ đồng (chiếm 23,5% GDP cả nước). Ngân sách thành phố chiếm khoảng 30% ngân sách cả nước, thu nhập bình quân đầu người đạt 8.755 USD/người/năm; thu ngân sách của TPHCM đạt trên 720.000 tỷ đồng, dự kiến đạt 800.000 tỷ đồng, vượt 20% chỉ tiêu được giao.

Lãnh đạo TPHCM cho biết, bên cạnh kết quả tăng trưởng kinh tế, thành phố đã tham mưu điều chỉnh Nghị quyết 98. Sau hơn nửa chặng đường triển khai, Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã đạt được những kết quả nhất định.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình bằng thiết bị điện tử trong phiên bế mạc kỳ họp HĐND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Tuy nhiên trong bối cảnh mới, Nghị quyết 98 cần “thay áo mới” để mở rộng không gian, phù hợp với tình hình thực tế và tạo động lực tăng trưởng cho TPHCM.

Chủ tịch TPHCM cho biết, nếu Nghị quyết 98 sửa đổi được Quốc hội thông qua, địa phương sẽ có công cụ phát triển vượt bậc. Trong Nghị quyết 98 sửa đổi, TPHCM có một quy hoạch thay vì hai quy hoạch như trước đây, làm cơ sở để chấp nhận đầu tư, rút ngắn thời gian, thủ tục cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

“TPHCM chỉ xin cơ chế, không xin tiền và TPHCM sẵn sàng làm nơi thí điểm các chính sách, đặc biệt các chính sách về kinh tế. Lãnh đạo thành phố đã đặt quyết tâm trong năm 2026 phải hoàn thành quy hoạch tổng thể, làm cơ sở thu hút đầu tư, giải quyết bài toán các xã, phường đang kiến nghị”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Được, trong năm 2026, TPHCM tập trung giải quyết những tồn tại, các vấn đề mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề ra (ùn tắc giao thông, ngập lụt, ô nhiễm môi trường, thành phố không ma túy). Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục duy trì những thành tựu của nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là những kết quả đáng khích lệ của năm 2025.

Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, năm 2026, TPHCM xác định mục tiêu tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, đo lường được trong phương thức quản trị, phát triển kinh tế và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành phố cũng đề ra 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với 26 chỉ tiêu thành phần.

Thành phố cũng xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: khơi thông mọi nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị, đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; triển khai hiệu quả các nghị quyết đặc thù về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế, xây dựng đường sắt đô thị; cơ cấu lại nền kinh tế, lấy kinh tế số làm động lực tăng trưởng; cải thiện, nâng cấp môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ nhân dân, xem người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể phục vụ.

TPHCM cũng tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa và con người, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; triển khai đồng bộ các mô hình chăm sóc sức khỏe cho người dân, chăm lo an sinh xã hội; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ được đẩy mạnh.