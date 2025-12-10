Nga cảnh báo cứng rắn châu Âu về kế hoạch đưa quân đến Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

"Như tổng thống (Nga) đã nhấn mạnh, chúng tôi không có kế hoạch gây chiến với châu Âu. Hoàn toàn không có kế hoạch nào cả. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào, bao gồm cả việc triển khai quân đội châu Âu đến Ukraine và việc tịch thu tài sản của Nga. Chúng tôi đã sẵn sàng đáp trả”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trước Thượng viện Liên bang Nga ngày 10/12.

Ông Lavrov cáo buộc Anh, lãnh đạo Ủy ban châu Âu, cùng đa số các quốc gia thành viên NATO và EU đã có "lập trường hoàn toàn gây tổn hại" về vấn đề Ukraine, bất chấp việc cần phải chấp nhận thực tế.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích việc châu Âu “ảo tưởng” rằng họ có thể gây ra thất bại chiến lược cho Nga “bằng cách này hay cách khác”.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, các nước EU không thể chấp nhận thực tế rằng Nga sẽ giành chiến thắng và đạt được các mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn tiếp tục duy trì lập trường ủng hộ Kiev một cách vô vọng.

"Rõ ràng đây là những vấn đề của chính họ, do chính họ tạo ra, đang ngày càng trầm trọng hơn, và họ đang cố gắng bám vào một lập trường hoàn toàn vô vọng", ông Lavrov nói, bình luận về sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, "ngày càng nhiều quốc gia, bao gồm một số quốc gia thành viên EU cũng như các đảng đối lập ở các nước EU và NATO, nhận ra sự vô nghĩa và vô ích của việc tiếp tục chính sách này”.

Trước đó, các ngoại trưởng Anh, Tây Ban Nha, Italy, Ba Lan, Pháp, Đức và EU đã đưa ra một tuyên bố chung sau các cuộc tham vấn tại London.

Theo đó, các nước châu Âu tái khẳng định cam kết của họ đối với "các đảm bảo an ninh vững chắc cho Ukraine", bao gồm "xem xét khả năng thành lập một liên minh các lực lượng đảm bảo an ninh trên không, trên bộ và trên biển, có thể giúp tạo dựng niềm tin vào bất kỳ nền hòa bình nào trong tương lai và hỗ trợ việc tái thiết lực lượng vũ trang Ukraine".

Vào tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng “liên minh các nước sẵn sàng hành động” có thể sẵn sàng triển khai lực lượng tới “cách xa khu vực tiền tuyến” sau khi xung đột Ukraine được giải quyết. Theo ông, việc triển khai quân “tại các khu vực hậu cứ ở Kiev và Odessa” có thể được xem xét.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi tháng 8 tuyên bố châu Âu đang xây dựng các “kế hoạch khá chi tiết” cho việc triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine như một phần của các đảm bảo an ninh hậu xung đột, với sự hỗ trợ từ năng lực của Mỹ.

Lực lượng này sẽ là một phần của “liên minh các nước sẵn sàng hành động” do Pháp, Anh và Đức dẫn đầu cùng hơn 20 quốc gia khác để thực thi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào trong tương lai tại Ukraine.

Theo đó, kế hoạch triển khai có thể bao gồm hàng chục nghìn binh sĩ do châu Âu dẫn đầu, với sự hỗ trợ từ Mỹ, bao gồm các hệ thống chỉ huy, kiểm soát, cùng khí tài tình báo và giám sát.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Nga không có kế hoạch thảo luận về khả năng triển khai binh sĩ nước ngoài tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào và Moscow coi đây là điều “không thể chấp nhận được”.

Ủy ban châu Âu hôm 3/12 cũng đề xuất một biện pháp chưa từng có: dùng tài sản Nga bị đóng băng hoặc vay mượn quốc tế để huy động 90 tỷ euro (105 tỷ USD) cho Ukraine nhằm trang trải chi phí quân sự trong bối cảnh xung đột kéo dài gần 4 năm.

Đề xuất này sẽ viện dẫn các quyền hạn khẩn cấp để vượt qua bất kỳ quyền phủ quyết nào từ các quốc gia EU được cho là thân Nga như Hungary và Slovakia.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga sẽ không bao giờ từ bỏ quyền đối với số tài sản bị đóng băng và sẽ tiếp tục bảo vệ chúng. Ông cũng cảnh báo về “những hệ quả pháp lý và tư pháp rất nghiêm trọng” nếu phương Tây tìm cách tịch thu trực tiếp và chuyển giao số tiền cho Ukraine.