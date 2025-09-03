"Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em"

Từ ngày 31/8 đến 6/9, Đoàn Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm chính thức và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng 3/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội) Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc hội đàm với Thượng tướng Álvaro López Miera Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.

Đại tướng Phan Văn Giang mời Thượng tướng Álvaro López Miera Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nghi lễ diễu qua lễ đài, chào đón Thượng tướng Álvaro López Miera Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera giới thiệu thành viên đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng 2 nước.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Álvaro López Miera chụp ảnh chung cùng thành viên hai đoàn đại biểu.

Đoàn đại biểu 2 nước tham quan khu vực trưng bày những tư liệu, hình ảnh về mối quan hệ thân thiết Việt Nam - Cuba trong những năm qua.

Khu vực trưng bày đặt hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cuba Fidel Castro ở vị trí trang trọng nhất.

Tại khu trưng bày có những hình ảnh về mối quan hệ thân thiết giữa 2 nước vô cùng quý báu như hình ảnh Thủ tướng Phạm Văn Đồng chào mừng Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng Giải phóng Quảng Trị ngày 15/9/1973.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Álvaro López Miera bước vào cuộc hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Bộ trưởng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba sang thăm chính thức và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Álvaro López Miera đặc biệt ý nghĩa khi hai nước kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025), góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba nói chung và quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang Nhấn mạnh, ngày 2/9/1945 là sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, tiền thân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.

Sự kiện trên không chỉ chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến mà còn mở ra kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập - tự do; kỷ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đồng thời cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa và các lực lượng bị áp bức trên thế giới đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thượng tướng Álvaro López Miera bày tỏ niềm yêu mến, ngưỡng mộ về đất nước Việt Nam tươi đẹp và ấn tượng với Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thời Thượng tướng Álvaro López Miera cho rằng những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay.

Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em, bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy, củng cố mối quan hệ giữa Quân đội hai nước góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Thượng tướng Álvaro López Miera và Bộ trưởng Phan Văn Giang trao tặng cho nhau những món quà ý nghĩa.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và quân đội mỗi nước.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, là quốc gia đã trải qua nhiều đau thương, mất mát qua các cuộc chiến tranh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì chính sách Quốc phòng “bốn không”; chủ trương đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; tôn trọng các thể chế đa phương, nhất là do Liên Hợp Quốc và ASEAN dẫn dắt.

Cái ôm thắm thiết của Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera.

Trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và bền chặt.

Dù cách xa nửa vòng trái đất, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, hỗ trợ nhau trong mọi thời điểm. Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Cuba trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Câu nói bất hủ của Lãnh tụ Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai nước. Khẳng định đây là mối quan hệ “Trong sáng, thủy chung, bền chặt”.