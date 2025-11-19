Đề xuất đổi điểm đầu tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ để tránh di tích

UBND TPHCM vừa báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố về đề xuất của nhà đầu tư (Công ty Vinspeed) liên quan dự án đường sắt kết nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ.

Về hướng tuyến, nhà đầu tư từng đề xuất điểm đầu dự án tại khu vực nút giao Hàm Nghi - Lê Lợi (trước chợ Bến Thành). Tuyến tàu sẽ đi dọc đường Phó Đức Chính, vượt rạch Bến Nghé sang đường Lê Quốc Hưng. Sau khi đi qua chợ Xóm Chiếu, tuyến đi dọc theo đường Nguyễn Tất Thành hướng về phía Cần Giờ.

Tuy nhiên, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho rằng, việc đặt điểm đầu tuyến như đề xuất sẽ liên quan đến các công trình di tích như chợ Bến Thành, trụ sở Hỏa xa, Bảo tàng Mỹ thuật trên đường Phó Đức Chính.

Điểm đầu tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dự kiến đặt ở công viên 23 Tháng 9 (Ảnh: Ngọc Tân).

Do đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị nhà đầu tư phải có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình di tích nêu trên (đặc biệt là Bảo tàng Mỹ thuật), chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp di tích Bảo tàng Mỹ Thuật, chợ Bến Thành, trụ sở Hỏa xa bị sụp, nghiêng, nứt… trong quá trình thi công.

Từ ý kiến của Sở Văn hóa và Thể thao, Công ty Vinspeed đã đề xuất dời điểm đầu tuyến về công viên 23 Tháng 9 để không ảnh hướng đến các di tích.

Nhà đầu tư đề xuất dời điểm đầu metro Bến Thành - Cần Giờ từ nút giao Lê Lợi - Hàm Nghi về công viên 23 Tháng 9 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo phương án mới, tuyến sẽ đi dọc trong khu đất công viên 23 Tháng 9, song song với đường Lê Lai. Đến đường Nguyễn Thái Học, tuyến đi dọc theo đường Ký Con, vượt rạch Bến Nghé rồi đi vào đường Hoàng Diệu. Đến khu vực giao với đường Nguyễn Tất Thành, tuyến chuyển hướng Đông - Nam bám sát hành lang đường Đoàn Như Hài.

UBND TPHCM kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố báo cáo Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phương án hướng tuyến như trên, đồng thời cho phép cập nhật phương án tuyến vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060.

Theo quy hoạch, tuyến metro kết nối Cần Giờ - TPHCM có điểm đầu tại phường Tân Thuận (Đồ họa: Khương Hiền - Ngọc Tân).

Theo UBND TPHCM, dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách kết nối từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ, với năng lực vận chuyển lớn, tốc độ cao, cải thiện an toàn giao thông, giảm ùn tắc.

Tuyến đường sắt sẽ góp phần kéo gần khu đô thị Cần Giờ với khu vực trung tâm, nhằm tạo động lực thúc đẩy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xã hội, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Dự án cũng tạo không gian phát triển mới, đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị, phân bổ dân cư, lao động dọc hành lang và tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Mục tiêu tiếp theo của tuyến đường sắt là phát triển phương thức vận tải bền vững, hiện đại, thân thiện góp phần giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.