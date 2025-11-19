Vụ tài xế và ô tô tải bị lũ cuốn: Trục vớt được xe, người vẫn mất tích

Trưa 19/11, lãnh đạo UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị cứu hộ đã trục vớt thành công ô tô tải bị lũ cuốn trôi.

Theo vị lãnh đạo, chiếc xe trước đó bị nước lũ xô ngã, cuốn về phía hạ lưu và mắc kẹt ở bãi cạn giữa lòng sông, cách ngầm tràn khoảng 50m, hư hỏng nặng.

Ô tô tải được đưa lên bờ (Ảnh: Nghĩa Đức).

Liên quan đến tài xế ô tô tải mất tích, lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm suốt 2 ngày qua nhưng chưa có kết quả.

Như Dân trí đã thông tin, lúc 12h15 ngày 17/11, tài xế N.V.T. (SN 1977, trú tại tỉnh Quảng Trị) điều khiển ô tô tải biển số 75H- 007.xx đi qua ngầm tràn bị ngập 0,3-0,6m ở xã La Lay.

Do nước lũ chảy xiết, khi ô tô tải đi đến giữa ngầm tràn bị nghiêng phần đầu không thể di chuyển thêm nên tài xế trèo lên thùng xe chờ cứu hộ.

Ô tô tải thời điểm mắc kẹt ở bãi cạn giữa lòng sông (Ảnh: Nghĩa Đức).

Lực lượng chức năng chưa kịp tiếp cận, chiếc xe bị dòng nước lũ làm lật ngang rồi cuốn trôi về phía hạ nguồn, tài xế mất tích.

Chiều 18/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện quần, thắt lưng và chìa khóa xe được xác định của tài xế trôi dạt vào bờ suối thuộc xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị, cách vị trí gặp nạn khoảng 5km.