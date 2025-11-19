Một phần quả núi sạt xuống nhà dân, cứu được chồng, vợ tử vong

Ngày 19/11, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một phụ nữ bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi xảy ra sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, một phần núi tại tổ 48, bán đảo Hải Minh, phường Quy Nhơn bất ngờ sạt lở, đất đá đổ tràn vào nhà của vợ chồng bà Đ.T.C. (SN 1967) khiến 2 vợ chồng mắc kẹt bên trong.

Lực lượng nỗ lực tìm kiếm người phụ nữ mắc kẹt trong vụ sạt lở núi (Ảnh: Chí Anh).

Ngay khi nhận được tin báo, địa phương phối hợp lực lượng cứu hộ và người dân tổ chức tìm kiếm.

Sáng 19/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy và cứu sống được chồng bà C.. Đến trưa cùng ngày, bà C. được tìm thấy, nhưng do bị vùi lấp quá lâu và thiếu ôxy nên nạn nhân đã tử vong.

Theo ông Toàn, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do khu vực bán đảo Hải Minh chỉ có thể tiếp cận bằng tàu, trong khi thời tiết xấu. Hiện trường vụ sạt lở cũng được phong tỏa. Lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.