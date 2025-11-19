Nga không kích Ukraine, máy bay chiến đấu Ba Lan xuất kích đề phòng

Khói bốc lên tại Lviv sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga ngày 19/11 (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Ukraine và các nhân chứng đưa tin các vụ nổ đã làm rung chuyển hai thành phố Lviv và Ternopil ở miền tây Ukraine vào ngày 19/11.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng báo cáo về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

"Nga một lần nữa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Một số khu vực của Ukraine đã bị mất điện khẩn cấp", Bộ Năng lượng Ukraine thông báo trên Telegram.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại trên thực tế sau các cuộc tấn công của Nga.

Truyền thông Ukraine đưa tin một tòa nhà chung cư nhiều tầng đã bị tấn công ở Ternopil, trong khi một nhân chứng của hãng tin Reuters cho biết đã xảy ra tình trạng mất điện ở Lviv trong vụ tấn công.

Thống đốc khu vực Maksym Kozytskyi xác nhận vụ tấn công đã làm hư hại một cơ sở năng lượng và tấn công một khu công nghiệp ở khu vực Lviv nhưng không gây thương vong.

Hình ảnh được chia sẻ trên các kênh Telegram theo dõi tin tức của Ukraine cho thấy một tòa nhà chung cư ở Ternopil với các tầng trên bị phá hủy dưới cột khói đen khổng lồ.

Ba Lan, một nước thành viên NATO giáp với phía tây Ukraine, đã tạm thời đóng cửa các sân bay Rzeszow và Lublin ở phía đông nam đất nước.

Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, các máy bay chiến đấu của Ba Lan và đồng minh đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan, sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích nhắm vào khu vực phía tây Ukraine gần biên giới Ba Lan.

"Các cặp máy bay chiến đấu đã phản ứng nhanh và một máy bay cảnh báo sớm đã được điều động, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và giám sát radar đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất", Bộ chỉ huy tác chiến Ba Lan cho biết trong một thông báo trên mạng xã hội X.

Theo tạp chí Economist, Nga đang đẩy mạnh chiến dịch không kích có chủ đích vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, nhằm làm tê liệt những khu vực công nghiệp trọng điểm của nước này. Sau nhiều đợt tập kích gần đây, một số khu vực bị mất điện trong nhiều ngày.

Các nhà phân tích nhận định, Nga đã thay đổi rõ rệt chiến thuật: các đòn tập kích trở nên chính xác và có hệ thống hơn. Trước đây, tên lửa thường được phóng rải rác, nhưng hiện nay quân đội Nga tập trung các đợt tấn công đồng loạt và phối hợp vào từng khu vực cụ thể, sử dụng máy bay không người lái thế hệ mới.

Khoảng 60% điện năng của Ukraine đến từ các nhà máy điện hạt nhân, phần còn lại từ thủy điện và nhiệt điện. Nga đang nhắm vào toàn bộ chuỗi hệ thống này, gây hư hại cho các nhà máy và làm gián đoạn mạng lưới truyền tải điện.

Trong vài tuần gần đây, nhiều cơ sở nhiệt điện bị phá hủy, và tới một nửa sản lượng khí đốt của Ukraine bị ảnh hưởng, khiến lưới điện quốc gia trở nên mất ổn định. Trọng tâm của các đợt không kích vẫn là khu vực phía đông và bắc.

Mục tiêu của Moscow được cho là chia cắt hệ thống năng lượng của Ukraine, cô lập khu công nghiệp phía đông với khu sản xuất phía tây bằng cách đánh sập các tuyến truyền tải, từng bước làm tê liệt dòng điện liên vùng.

Hệ thống điện của Ukraine phụ thuộc vào khoảng 90 trạm biến áp chủ chốt, nơi điện áp được chuyển đổi cho mạng lưới khu vực. Nga đang liên tục nhắm đến một cách có hệ thống vào các điểm nút này nhằm tìm ra và khai thác những điểm yếu.

Báo cáo cho biết Nga đang triển khai phiên bản nâng cấp của dòng Shahed, có tốc độ vượt 300km/h và khả năng chống gây nhiễu được cải thiện. Các mẫu mới này có thể lao thẳng xuống mục tiêu gần như theo phương thẳng đứng, mô phỏng quỹ đạo của tên lửa.

Trước tình hình này, Ukraine đã tăng cường hệ thống phòng không và phát triển năng lực tác chiến điện tử. Các máy bay không người lái đánh chặn mới đang được thiết kế để bảo vệ hạ tầng năng lượng trọng yếu, đánh dấu một bước tiến công nghệ lớn trong nỗ lực đối phó với các mối đe dọa từ trên không.