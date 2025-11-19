NATO nêu lý do không bắn hạ tên lửa Nga ở Ukraine

Một tên lửa đạn đạo phát nổ trên bầu trời Kiev ngày 24/4 (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn báo LRT của Lithuania đầu tuần này, Trợ lý Tổng thư ký NATO Boris Ruge cho biết, NATO hiện tập trung vào việc bảo vệ không phận của các quốc gia thành viên và hỗ trợ Ukraine bằng các hệ thống phòng không.

Trong khi đó, ông nói, liên minh vẫn chưa đạt được quan điểm chung về khả năng bắn hạ tên lửa và UAV Nga trên lãnh thổ Ukraine, ngay cả khi chúng gây mối đe dọa cho các đồng minh.

Ông cho biết, một số quốc gia đề xuất đánh chặn các tên lửa đang tiến gần biên giới Liên minh, nhưng đến nay vẫn chưa có quan điểm chung về vấn đề này.

Ông nhấn mạnh, dù thận trọng khi can thiệp vào không phận Ukraine, NATO vẫn tiếp tục tích cực hỗ trợ khả năng phòng thủ của Kiev. Ông lấy dẫn chứng việc Đức chuyển giao thêm các hệ thống Patriot cho Ukraine.

Theo ông Ruge, các lĩnh vực hỗ trợ chính của NATO đối với Ukraine gồm: cung cấp hệ thống phòng không, chuyển giao tên lửa và các trang thiết bị phòng thủ khác, điều phối hỗ trợ giữa các đồng minh, tăng cường năng lực của Ukraine trong việc đối phó với các cuộc tập kích của Nga.

Trợ lý Tổng thư ký NATO khẳng định liên minh “liên tục làm việc” để cung cấp cho Ukraine các phương tiện nhằm chống lại các cuộc không kích của Nga.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc ngày 18/11 cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán thiết bị quân sự tiềm năng với tổng trị giá 105 triệu USD cho Ukraine. Hợp đồng gồm nâng cấp bệ phóng M901 lên chuẩn M903, cung cấp vật tư cho thiết bị mặt đất cùng các dịch vụ, thiết bị phụ trợ, phụ tùng thay thế cần thiết, cũng như đào tạo và hỗ trợ hậu cần.

"Thương vụ sẽ cải thiện năng lực của Ukraine trong đối phó với những mối đe dọa hiện tại và tương lai. Thỏa thuận tiềm năng này sẽ không thay đổi cán cân quân sự ở khu vực", thông cáo của DSCA nêu rõ.

Trong khi đó, hôm 17/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký tuyên bố chung với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về khả năng bán tới 100 máy bay chiến đấu Rafale F4 cho Kiev trong vòng 10 năm tới.

Rafale được đánh giá là máy bay chiến đấu mạnh nhất của Pháp với năng lực tác chiến không đối không, đánh chặn tên lửa và tấn công tầm xa.

“Đây sẽ là lá chắn phòng không mạnh nhất có thể thuộc hàng mạnh nhất thế giới”, ông Zelensky nói.

Mặc dù vậy, Nga khẳng định, việc Ukraine đạt thỏa thuận mua một số lượng lớn tiêm kích Rafale từ Pháp sẽ không thay đổi tình hình thực tế trên tiền tuyến.

Hiện tại, Không quân Ukraine đang vận hành 5 loại máy bay chiến đấu, bao gồm: tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng Su-27, cường kích Su-24M, tiêm kích hạng trung MiG-29A/UB, cùng các dòng tiêm kích hạng nhẹ F-16 và Mirage 2000 do các thành viên NATO viện trợ gần đây.