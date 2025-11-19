Thanh tra TPHCM kiến nghị thu hồi ngân sách hàng nghìn tỷ đồng

Sáng 19/11, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến dự và chúc mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Thanh tra TPHCM (11/1975-11/2025), 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2025).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh tại buổi lễ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Buổi lễ còn có sự tham dự của Cục trưởng Cục III Thanh tra Chính phủ Đào Trung Kiên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thanh tra thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến to lớn của ngành thanh tra thành phố trong chặng đường vừa qua.

Theo người đứng đầu chính quyền TPHCM, nửa thế kỷ qua, ngành thanh tra thành phố không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Thanh tra TPHCM đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc phát triển, kiến nghị xử lý nhiều vi phạm, thu hồi tài sản cho Nhà nước, chấn chỉnh công tác quản lý trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, Thanh tra TPHCM đã thực hiện thanh tra, kiến nghị thu hồi ngân sách hàng nghìn tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra hàng trăm vụ sai phạm.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Thanh tra (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, không chỉ góp công trong việc thu hồi ngân sách thất thoát, thanh tra thành phố còn giúp địa phương kịp thời phát hiện những cơ chế, chính sách không còn phù hợp, sơ hở trong công tác quản lý để kiến nghị, sửa đổi, bổ sung. Cơ quan thanh tra cũng tham mưu UBND TPHCM tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan các dự án tồn đọng kéo dài.

Thanh tra TPHCM cũng đạt nhiều kết quả tích cực về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Những thành quả này giúp TPHCM luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận, TPHCM sau hợp nhất là siêu đô thị, trung tâm kinh tế lớn hàng đầu của cả nước và đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, thách thức đan xen. Ngành thanh tra phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị Thanh tra TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó, Thanh tra TPHCM cần đổi mới tư duy và cách thức hoạt động, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng ngừa từ sớm, từ xa, phát hiện sớm các sai phạm và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị thanh tra thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp.