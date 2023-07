Quách Thu Phương bước ra "ánh sáng" từ yoga, vẫn tin tình yêu ở tuổi 46

Quách Thu Phương (SN 1977) được khán giả yêu mến vì có lối diễn duyên dáng, gương mặt xinh đẹp. Sau hơn 10 năm dừng đóng phim, gần đây nữ diễn viên trở lại phim truyền hình, vào vai những bà mẹ có ngoại hình đẹp, sang chảnh như: Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân, Đấu trí...

Chị cũng được nhiều người gọi là "nữ hoàng yoga" khi những năm gần đây, chị miệt mài tập và là huấn luyện viên bộ môn này. Mỹ nhân 7x chia sẻ, yoga đã biến chị từ một người u buồn thành một phụ nữ tự tin trước đám đông.

Chị được khen xinh đẹp, trẻ hơn tuổi nhờ yoga. Với bộ môn này, chị cân bằng được giữa làm phim và dạy yoga nên cuộc sống của chị ý nghĩa hơn rất nhiều.

Chào Quách Thu Phương, chị có khoảng thời gian hơn 10 năm tạm ngừng diễn xuất, có lúc nào chị có nhớ nghề hay tiếc nuối thanh xuân của mình không?

- Tôi rất nhớ nghề, thậm chí nhiều khi không dám đến Nhà hát Tuổi trẻ vì sợ chạm vào cảm xúc và vỡ òa. Dù ở nhà, tôi vẫn có cảm giác sôi sục khi thấy các đồng nghiệp vẫn miệt mài làm việc. Nhưng tôi lại nghĩ, cái gì cũng có giá của nó. Tôi thấy mình có được là các con, mình không bị mất đi thứ gì cả. Chính vì thế khi quay lại với phim, tôi rất thoải mái, mình không đặt áp lực hay lo lắng.

Khi quay lại diễn xuất, tôi thấy mình có thể bắt nhịp kịp các đồng nghiệp, bằng chứng là ở vở Dưới cát là nước, tôi đã đạt Huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm năm 2019.

Là một nghệ sĩ năng động nhưng Quách Thu Phương có thời gian dài ở nhà chăm con, không đi diễn. Thời gian đó chị có chạnh lòng không?

- Vốn là một người yêu nghề và đã chuẩn bị tinh thần cho mình có một quãng nghỉ trong sự nghiệp nhưng tôi vẫn buồn khi thấy đồng nghiệp vẫn tập luyện, lên truyền hình.

Chính vì thế, có thời gian tôi sợ lên mạng xã hội vì cảm thấy mọi người đang tiến lên còn mình thì "đứng yên một chỗ".

Từ một nghệ sĩ đi diễn nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người bỗng ngày ngày quanh quẩn ở nhà chăm con, tôi rơi vào u uất. Sau sinh, tôi cũng gặp nhiều vấn đề như thoái hóa đốt sống cổ, sống lưng, thấp khớp, dạ dày, men gan cao, huyết áp thấp... càng khiến tinh thần thêm ảnh hưởng.

Dần dần, tôi không kiểm soát được hành động, suy nghĩ khiến không khí gia đình căng thẳng, hai con cũng sợ mẹ. Đó là lúc tôi biết mình mắc bệnh trầm cảm.

Chị đã vượt qua thời kỳ đáng sợ khi ấy thế nào?

- Tôi vẫn gọi đây là thời kỳ buồn chán nhất của mình. Lúc đó, tôi nghĩ, nếu cứ như thế này tôi sẽ giết chết bản thân mình, làm tổn thương con cái, gia đình. Chính vì thế, tôi đã đến với yoga. Có thể đây là sự sắp đặt của số phận.

Tôi biết đến yoga từ rất lâu rồi, từ thời chị Hồng Nhung tập. Khi đó, yoga mới về Việt Nam và còn mới mẻ. Tôi có cô em chồng tập yoga, nên em ấy đã giới thiệu tôi. Trung tâm đầu tiên tôi đến là AD yoga, rồi sau đó học ở nhiều trung tâm khác nữa.

Nhiều người nói, khi mới tập yoga, họ không chịu được đau nên đã bỏ cuộc, có phải không chị?

- Ban đầu khi đến lớp, nhìn tôi khác lắm, không ai nghĩ tôi là diễn viên vì trông tôi già, u ám, buồn phiền, lúc nào cũng thu mình lại.

Lúc mới tập yoga, tôi cũng phải vận động rất nhiều, nên việc bị tím chân, bị thương cũng có, vì lúc đó mình chưa thể dẻo dai như người tập lâu.

Khi chưa đến với yoga, tôi rơi vào trạng thái không lối thoát và không biết cách để giải tỏa áp lực. Đến với yoga rồi, tôi tháo gỡ áp lực một cách rất dễ dàng và dưỡng sức bền bỉ. Yoga giúp tôi và cả mọi người tăng khả năng tập trung và tư duy cũng nhanh hơn.

Sau khi tập yoga, tôi thấy mình thay đổi nhiều. Tôi được học thêm về thiền, tâm linh, những môn này tác động đến tâm trí của tôi. Tôi dần yêu yoga lúc nào không hay. Bây giờ, tôi có thể bỏ mọi thứ được chứ không thể bỏ yoga.

Từ một người đi học, lý do gì mà chị quyết định trở thành huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp?

- Tôi tập được mấy năm thì một người thầy người Ấn Độ bảo "em dạy yoga đi". Lúc đó, tôi bảo, mình chỉ tập thôi chứ không muốn đi dạy. Sau đó, cô giáo yoga cũng bảo tôi nên đứng lớp, tôi vẫn từ chối.

Một hôm, tôi nghe cô giáo kể, ở trung tâm đó có nhiều người đi dạy yoga từ thiện cho bệnh nhân ung thư ở các bệnh viện ung bướu thì tôi mới thấy công việc này thật nhân văn, ý nghĩa. Tôi đã nghĩ: Vì sao mình lại không làm như họ? Tôi đã quyết định học làm huấn luyện viên từ đó.

Chị học bao lâu thì có thể đứng lớp dạy yoga được?

- Tôi cảm thấy mình có năng khiếu về yoga, tôi lại học nghiêm túc và chăm chỉ nên tôi nắm vững về lý thuyết và thực hành.

Năm nào chúng tôi cũng phải thi chứng chỉ, tôi phải học cả về lý thuyết và thực hành, cả về tâm sinh lý, sinh học, thiền… Tôi học 3 năm mới trở thành làm giáo viên dạy yoga.

Thời gian đầu, có học viên nào đến lớp vì tò mò chị là nghệ sĩ nổi tiếng không?

- Cũng có đấy, nhưng tôi thường bảo mọi người, đừng nhìn tôi là một diễn viên, hãy xem tôi là huấn luyện viên, là bạn của họ. Đa phần mọi người đến vì thích phương pháp của tôi chứ không phải vì tôi là diễn viên.

Chị nói sao khi nhiều người vẫn nghĩ, yoga chỉ dành cho nữ mà không phải nam giới ?

- Đúng là nhiều người vẫn nghĩ, yoga chỉ dành cho nữ nhưng mọi người đều học được môn này. Yoga không trừ giới tính, độ tuổi nào. Lớp của tôi cũng có học viên là nam giới. Môn này có những động tác tốt cho sức khỏe, sinh lý của phái mạnh. Nam tập yoga cũng sẽ lên cơ.

Yoga còn tốt cho những ai có vấn đề về xương khớp, huyết áp, tim mạch, mỡ máu… Khi tập, có những động tác tác động đến các dây thần kinh của con người. Khi tập yoga, ý thức về sức khỏe, ăn uống sẽ được cải thiện rất nhiều nên cả nam và nữ đều phù hợp.

Nhiều người nói về sự thay đổi trong suy nghĩ, tư duy khi tập yoga, chị có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Khi học viên đến, đầu tiên tôi không nói tập yoga để có thân hình đẹp mà tôi hỏi, mọi người đến đây vì muốn cái gì? Khi tôi nói về sự thay đổi tư duy từ yoga, mọi người ngạc nhiên lắm.

Nhưng sau một thời gian, có học viên nói với tôi, ngày xưa họ hay sửng cồ lên với con, hay nổi nóng với mọi người nhưng bây giờ không thế, họ thấy tâm tính nhẹ nhàng, thư thái hơn. Mọi chuyện cũng được nhìn nhận bình tĩnh, thấu đáo hơn.

Tập yoga, bản thân tôi thấy khả năng tập trung tốt hơn, nhân sinh quan thay đổi nhiều. Tôi cảm nhận được sự thay đổi về tâm trí của mình.

Trước kia, tôi hay nghĩ "giá như", "tại sao lại thế này", nhưng khi đến với yoga, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, tôi suy nghĩ tích cực, nhẹ nhàng hơn. Tôi dường như đã bước ra "ánh sáng" sau những ngày tháng u buồn, chán nản.

Là một huấn luyện viên yoga xinh đẹp nhưng Quách Thu Phương cũng từng biết đến là một diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ?

- Đúng vậy, mỗi khi nhắc về điều này, tôi vẫn luôn tự hào vì thanh xuân của mình từng ở đây. Ra trường, tôi về Đoàn kịch Hà Tây (cũ) làm việc một thời gian ngắn, sau đó tôi mới chuyển về Nhà hát Tuổi trẻ vì thích không khí môi trường làm việc ở đây.

Tôi đầu quân cho Đoàn 1, tôi được các anh chị nghệ sĩ lớn và cố NSND Anh Tú chỉ bảo nhiều. Lúc đó, sự nghiệp sân khấu của tôi mới bắt đầu với các vở kịch thiếu nhi, series Kẻ khóc người cười, sau là các vở như: Người yêu tôi là hoa hậu, Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô và đặc biệt vở kịch thơ Kiều Loan.

Về nhà hát một thời gian, tôi lấy chồng, có em bé và nghỉ sinh. Bây giờ nghĩ lại quãng thời gian này, tôi vẫn thấy thật đáng nhớ vì vừa sinh con được hai tháng, tôi được mời làm phim Của để dành. Lúc đó tôi có 49kg, cơ thể còn yếu, đứng không vững. Có những ngày, đi làm từ 5h30 sáng đến đêm mới về nhưng vì guồng quay của đoàn nên vẫn làm cho đến hết phim.

Vừa sinh con mà chị đã vội đi làm? Chị thích diễn hay vì phim quá hay?

- Lúc đó, tôi là người có gia đình, cuộc sống khó khăn, mình tôi bươn chải nên cũng rất mệt mỏi. Tôi lại mới về nhà hát, nhiều thứ áp lực nên không thể dừng được.

Hơn nữa, phim Của để dành của anh Đỗ Thanh Hải có kịch bản hay. Tôi muốn mình có một cơ hội ở phim truyền hình nên vẫn đi đóng phim.

Tôi cũng phải cảm ơn đạo diễn Đỗ Thanh Hải rất nhiều. Vì lúc đó tôi vừa sinh em bé, sức khỏe chưa ổn định và cũng không được đẹp vậy mà anh vẫn tin tưởng giao vai Lan cho tôi.

Sau 25 năm khán giả vẫn nhớ Lan của phim Của để dành, đối với tôi đó là điều may mắn. Tôi cũng mong mình có những vai diễn mới để khán giả thấy mình trưởng thành hơn, đằm thắm hơn trong thời gian tới.

So với thời làm phim "Của để dành", khi trở lại diễn xuất, chị có bỡ ngỡ với công nghệ làm phim hiện nay không?

- Năm 1998, tôi sinh bé Chi, nhưng không được nghỉ ngơi mà đi làm luôn nên không có nhiều thời gian bên con. Có hôm mẹ đi làm về là 1h đêm, con khát sữa mà mẹ thì sữa chảy ướt áo. Con cũng không nhận ra mẹ vì có thời gian mẹ đi làm phim đến 10 ngày mới về nhà. Tôi bị ám ảnh điều đó nên đến bé thứ 2, tôi nghỉ làm để toàn tâm chăm con. Khi con lớn, đi học rồi tôi mới đi làm lại.

Năm 2020, tôi trở lại với phim Đừng bắt em phải quên và bị "khớp" một tuần đầu. Vì thế, những tập đầu tiên của phim, tôi bị chê. Tôi cảm ơn khán giả đã thẳng thắn để mình tiến bộ hơn. Bản thân tôi cũng thấy mình diễn chưa mềm mại, bị "kịch" quá.

Phim hiện nay là thu tiếng đồng bộ, từ diễn xuất, cảm xúc và đài từ đều yêu cầu cao hơn trước nên diễn viên phải thật tập trung, chuyên nghiệp. Tôi nghĩ, mình đã có nền tảng là diễn xuất rồi nên sự thay đổi về công nghệ truyền hình mình có thể học hỏi, điều chỉnh được.

Nhắc đến Quách Thu Phương, khán giả hay dùng những danh xưng như "mỹ nhân", "giai nhân"… chị có thấy áp lực khi được gọi như vậy không?

- Có lẽ, khán giả yêu quý Quách Thu Phương nên mới gọi tôi như vậy. Tôi không áp lực vì trong đó, tôi nhìn thấy mình được mọi người yêu thương và bao dung.

Tôi luôn nghĩ mình là một người bình thường, không xinh đẹp, tôi không chạy theo những mỹ từ đó chắc cũng là nhờ yoga. Tôi luôn biết mình là ai.

Thật ra, ở độ tuổi nào, tôi cũng nhận được những lời đề nghị làm bạn của các đại gia, điều này khó tránh, vì đó là xã hội. Vấn đề là mình thấy nó thế nào.

Tôi thì kệ họ, đặt vấn đề là việc của người ta, còn mình có đồng ý hay không là việc của mình. Thậm chí, có nhiều người trẻ tuổi cũng có những lời mời kết bạn với tôi. Nhưng mình không thích thì thôi, tình yêu không có đúng sai, mình thấy không phù hợp thì không làm quen chứ tôi cũng không bình phẩm, lên án ai.

Khán giả đang tò mò, có phải Quách Thu Phương đang yêu không khi từ mạng xã hội đến đời thường, chị luôn tràn đầy năng lượng?

- Lần đầu tiên có người hỏi tôi câu này. Tình yêu có nhiều khía cạnh, đâu chỉ có tình cảm nam nữ. Thật ra, lúc nào tôi cũng đang yêu. Tôi mà yêu thì thấy lúc nào cũng như mới, như lần đầu.

Tôi không sợ tình yêu, chúng ta không biết cách yêu thôi chứ nó không có lỗi. Tình yêu luôn đẹp. Tôi cũng tin sẽ có một tình yêu đẹp đến với mình vì tôi là người sống tích cực và biết yêu bản thân, yêu mọi người.

Một người đàn ông như thế nào sẽ khiến cho Quách Thu Phương rung động?

- Một người có sự bao dung, thấu hiểu, sự tin tưởng và trân trọng những gì mình đang có. Nếu có những tính cách này, họ sẽ có sức hút với nhiều cô gái chứ không phải riêng tôi.

Tôi nghĩ là sự thấu hiểu. Nếu có điều này, thì hai người sẽ không bao giờ dằn vặt nhau. Nếu chưa hiểu nhau, hai người to tiếng sẽ giết chết cảm xúc của tình yêu.

Tôi và chị Tú Oanh đã có gia đình, làm mẹ rồi nên có nhiều thứ để chia sẻ với nhau. Ngoài Tú Oanh, còn có Kim Oanh, Phương Oanh… Không hiểu sao tôi lại thân toàn với người tên Oanh (cười). Mọi người hay bảo, hai tính cách trái ngược nhau sao lại thân được, chắc do luật hấp dẫn nên chúng tôi lại thấy hợp nhau.

Có những hôm, tôi và Kim Oanh, chị Tú Oanh nói chuyện với nhau đến 1h sáng, xong hôm sau vẫn gặp nhau mà nói còn chưa hết chuyện. Trên đời này, để hợp nhau và nói chuyện với nhau như vậy thì không có nhiều nên tôi rất trân trọng những tình cảm này.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

"F5 yourself with yoga" là ngày hội yoga do Báo điện tử Dân trí lần đầu tiên tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng thu hút 5000 người tham gia cùng Dân trí xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn yoga có đông người tham gia nhất Việt Nam".

Dân trí mong muốn tôn vinh những giá trị thiết thực về thể chất lẫn tinh thần của yoga nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh, lạc quan tới cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Đến với sự kiện, người tham gia sẽ nhận được các quyền lợi độc quyền như:

Vé tham gia đồng diễn tại chương trìnhVật phẩm kỷ niệm khắc tên và số thứ tự đặc quyềnGiấy chứng nhận bạn là m ột trong số 5000 người góp phần tạo nên Kỷ lụcBộ Kit lên tới 5 triệu đồng: Voucher khám sức khỏe của Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, thảm tập và áo của sự kiện, nước suối…. Giao lưu gặp gỡ cùng các Hoa hậu, Nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và các chuyên gia về sức khỏe hàng đầu

"F5 Yourself with Yoga" sẽ diễn lúc 5h30 sáng, ngày 12/8/2023 tại Sân Vận động Quốc Gia Mỹ Đình, số 1 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đăng ký tham gia ngay để nhận những ưu đãi hấp dẫn tại:

Website sự kiện: https://f5yoga.dantri.com.vn

Ticketbox: https://ticketbox.vn/event/f5-yourself-with-yoga-87049

VinID https: //id.vin/YOGA

Thông tin chi tiết sự kiện theo dõi tại đây

Tham gia Group cộng đồng F5 Yoga: https://www.facebook.com/groups/yogaf5/

Mọi thắc mắc liên hệ hotline: 0818.778.000/ 098.365.6568/ 091.768.0213

Email: f5yoga@dantri.com.vn