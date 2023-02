Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và những điều không đẹp như vẫn tưởng

(Dân trí) - Đằng sau bộ phim truyền hình huyền thoại làm về cuộc sống gia đình êm đềm trên thảo nguyên, đời tư của dàn diễn viên chính trong phim khá giông bão, vướng nhiều scandal, đi qua nhiều đổ vỡ.

Cuộc sống buông thả của nữ diễn viên vào vai người mẹ trong gia đình Ingalls

Nữ diễn viên Karen Grassle nổi tiếng với vai người vợ - người mẹ dịu dàng Caroline Ingalls trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Ảnh: New York Post).

Nữ diễn viên Karen Grassle (hiện 80 tuổi) nổi tiếng với vai người vợ - người mẹ dịu dàng Caroline Ingalls trong bộ phim truyền hình của Mỹ - Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (bộ phim lên sóng từ năm 1974 đến năm 1983). Cuộc sống phía sau màn ảnh của bà hoàn toàn trái ngược so với hình ảnh nhân vật Caroline Ingalls.

Trước khi tham gia bộ phim, bà Karen vốn đã có phong cách sống phóng túng. Sau khi đi qua cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, bà Karen liên tục trải qua những cuộc tình chóng vánh, tình một đêm, bà trở thành cái tên gây lùm xùm đàm tiếu ở Hollywood.

Cuốn tự truyện Bright Lights, Prairie Dust: Reflections on Life, Loss, and Love from Little House's Ma (Ánh sáng, bụi thảo nguyên: Nhìn lại cuộc đời, mất mát và tình yêu của người mẹ trong ngôi nhà nhỏ) được bà Karen cho ra mắt hồi năm 2021. Trong tự truyện, bà đã kể lại chân thực những trải nghiệm cay đắng của mình trong cuộc đời.

Bà Karen từng hai lần mang thai ngoài ý muốn và phải bỏ thai, một lần mắc bệnh tình dục... Toàn bộ những mảng tối trong cuộc sống của bà được đem ra kể một cách thẳng thắn, không che giấu.

Cha của bà Karen vốn nghiện rượu nặng. Sau này, khi bà trở thành diễn viên nhưng sự nghiệp chật vật và trải qua hôn nhân đổ vỡ, bà cũng rơi vào tình trạng nghiện rượu.

Bà được giao vai Caroline Ingalls hồi đầu năm 1973. Đó là một giai đoạn nhiều thử thách đối với bà, bởi Karen vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu (trong cuộc đời mình, bà đi qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một người con trai).

"Tôi đã lấy hình ảnh mạnh mẽ của mẹ tôi ra làm nguyên mẫu để nhập vai người mẹ trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Còn cuộc sống của bản thân tôi lại rất khác với mẹ tôi", bà Karen cho biết.

Thành công của bộ phim truyền hình ăn khách khiến tình trạng nghiện rượu của bà diễn ra nặng hơn. Càng cảm thấy mệt mỏi vì lịch quay phim dày đặc, bà Karen càng uống nhiều rượu. "Càng uống nhiều rượu, tôi lại càng cảm thấy cuộc sống của mình thật sai lầm và tệ hại", bà Karen nhớ lại.

Khi bà trở thành diễn viên nhưng sự nghiệp chật vật và trải qua hôn nhân đổ vỡ, bà Karen rơi vào tình trạng nghiện rượu (Ảnh: New York Post).

Trải nghiệm của bà trên phim trường Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên trở nên tệ hơn khi bà bắt đầu nảy sinh bất đồng với đạo diễn kiêm diễn viên Michael Landon (vào vai người cha Charles Ingalls). Bất đồng chủ yếu xoay quanh vấn đề thù lao.

Khi bắt đầu ghi hình cho phần hai của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, mối quan hệ giữa bà Karen và ông Michael đã trở nên rất căng thẳng. Ông Michael Landon kiên quyết từ chối nâng mức thù lao cho bà Karen, hai người không ngừng tỏ ra khó chịu với nhau. Dần dần, vai diễn người mẹ của bà Karen trong phim bị cắt bớt các phân cảnh, nhân vật người mẹ không còn nhiều đất diễn trong phim nữa.

Xuyên suốt quá trình tham gia diễn xuất trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên kéo dài gần một thập kỷ, chứng nghiện rượu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tâm lý của bà Karen.

Bà Karen thừa nhận mình có nhiều sai lầm trong chuyện tình cảm: "Tôi không bao giờ đưa ra được những phán đoán tốt khi lựa chọn bạn đời. Tôi là người khá đơn giản và dễ dãi. Tôi còn thường sống trong cảm giác tuyệt vọng và không tỉnh táo. Phải thừa nhận rằng những người đàn ông đi qua cuộc đời tôi, bản thân họ cũng có nhiều vấn đề hỗn loạn trong cuộc sống của chính họ".

Bà Karen chia sẻ rằng giai đoạn tham gia đóng phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, bà thường đến phim trường với cảm giác kiệt quệ vì say xỉn. Bà thường phải nhờ các nhân viên hóa trang hỗ trợ, giúp bà che đi những dấu hiệu bệ rạc trên gương mặt.

Dần dần bà hiểu rằng mình cần phải cai nghiện rượu và phải bảo vệ hình ảnh của bản thân cho xứng đáng với vai diễn Caroline Ingalls - vai diễn đã giúp bà được công chúng biết tới và yêu mến.

Đến năm 1977, bà Karen quyết tâm bỏ rượu. Sau đó, đạo diễn Michael Landon tuyên bố tăng thù lao của bà lên gấp đôi. Những điều tốt đẹp bắt đầu đến trong cuộc sống của bà Karen khiến bà quyết định làm lành với đạo diễn kiêm nam diễn viên đóng cặp với mình trong phim - ông Michael Landon.

"Tôi rất mừng vì chúng tôi đã kịp làm lành và hàn gắn mối quan hệ sau tất cả những bất đồng đã xảy ra", bà Karen nhớ lại. Nam diễn viên kiêm đạo diễn của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - ông Michael Landon sau này qua đời vì căn bệnh ung thư tụy hồi năm 1991 ở tuổi 54.

Cuộc tình ngoài luồng trên phim trường của nam diễn viên vào vai người cha Charles Ingalls

Bà Karen Grassle và ông Michael Landon đóng cặp trên phim trường Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Ảnh: New York Post).

Trong cuốn tự truyện của nữ diễn viên Karen Grassle, bà cho biết nam diễn viên kiêm đạo diễn của phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - ông Michael Landon hoàn toàn khác so với nhân vật người cha Charles Ingalls mà ông thể hiện trên màn ảnh.

Bà Karen cho biết trong phim, nhân vật Charles Ingalls là một người chồng, người cha toàn tâm toàn ý với gia đình, nhưng ngoài đời thực, đạo diễn - diễn viên Michael Landon là người khá phóng túng. Ông uống rượu, hút thuốc và hay nói những chuyện bỗ bã trên phim trường. Ông thích lái xế sang và thích trưng trổ. Trong cuộc đời mình, ông Michael Landon (1936 - 1991) đi qua 3 cuộc hôn nhân.

Cuộc hôn nhân thứ 3 của ông bắt đầu từ chuyện tình ngoài luồng với một nữ diễn viên trẻ chuyên đóng các vai quần chúng trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - cô Cindy Clerico.

Clerico mới 18 tuổi khi gia nhập đoàn phim, cô ít hơn ông Landon tới hơn 20 tuổi. Trên phim trường, khi cuộc tình ngoài luồng này dần được mọi người biết tới, đoàn phim cảm thấy rất khó xử.

Thời điểm đó là đầu thập niên 1980, ông Landon vẫn đang trong cuộc hôn nhân với người vợ thứ hai - bà Marjorie Lynn Noe (họ gắn bó từ năm 1963 tới năm 1982). Đa số các thành viên trong đoàn phim đều quen biết và yêu mến bà Marjorie.

Chia sẻ trong cuốn tự truyện của mình, nữ diễn viên Karen Grassle viết: "Tôi cũng quen biết người vợ thứ hai của ông Landon, tôi từng tới chơi nhà họ, bà ấy là một người phụ nữ ấm áp và dễ chịu, chúng tôi đều ái ngại cho bà ấy và các con của bà ấy".

Cuộc tình ngoài luồng trên phim trường đã khiến ông Landon chia tay người vợ thứ hai để chính thức kết hôn với người tình trẻ Cindy Clerico hồi năm 1983, họ gắn bó với nhau cho tới khi ông qua đời năm 1991 vì ung thư tụy.

Khi cuộc tình ngoài luồng của ông Michael Landon trên phim trường Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên bị lộ, đó là một cú chấn động đối với truyền thông và công chúng Mỹ, bởi trước đó, vai diễn người cha tận tụy Charles Ingalls vốn giúp ông nhận được rất nhiều sự yêu mến.

Một phân cảnh trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Ảnh: New York Post).

Câu chuyện lùm xùm về đời tư của ông khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. Dù ban đầu, ông Landon muốn quay trở về với người vợ thứ hai, nhưng vì Clerico đã có bầu, nên ông quyết định sẽ chính thức kết hôn với cô.

Về sau này, Clerico vẫn tiếp tục cộng tác với đoàn phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên trong vai trò chuyên gia trang điểm. Dù vậy, mối quan hệ giữa cô và các thành viên trong đoàn phim không tốt đẹp. Mọi người không dành nhiều thiện cảm cho cô, còn bản thân cô thì thích trưng trổ và luôn tới phim trường bằng xế sang.

Cuộc tình này đã gây tổn hại lớn tới hình ảnh của nam diễn viên Michael Landon trước công chúng, ông bị mất nhiều hợp đồng quảng cáo, đồng thời, cũng mất nhiều sự yêu mến, tôn trọng của các bạn đồng nghiệp trong đoàn phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, bao gồm cả nữ diễn viên nhí Melissa Gilbert (vai nữ chính Laura Ingalls - con gái của nhân vật Charles Ingalls).

Trước đó, Melissa Gilbert đã luôn coi ông Michael Landon như một người cha thứ hai, nhưng trước những gì xảy ra trên phim trường, Melissa đã dần dần tránh xa ông Michael, thậm chí, cô đã quyết định không tới dự lễ cưới của ông.

Trong cuốn tự truyện Prairie Tale (Truyện cổ tích trên thảo nguyên) của nữ diễn viên Melissa Gilbert, bà cho biết rằng bà vốn rất thân thiết với gia đình đạo diễn Michael Landon, bà thường có những kỳ nghỉ ở Hawaii cùng với gia đình họ khi còn tham gia đóng phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.

Hình ảnh gia đình Charles Ingalls trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Ảnh: New York Post).

Nhưng khi chứng kiến cuộc hôn nhân thứ hai của ông Michael tan vỡ để rồi sau đó, ông tới với một nữ diễn viên trẻ tuổi trong đoàn, điều đó khiến Melissa cảm thấy rất khó xử: "Tôi vẫn phải làm việc với ông Michael Landon, tôi không thể lựa chọn đứng hẳn về bên nào cả.

Nhưng quả thực ông ấy đã khiến những hình dung tốt đẹp của tôi về cuộc sống bắt đầu biết tới những khía cạnh tiêu cực đầu tiên. Tôi đã ở vào một tình thế rất không thoải mái khi phải chứng kiến một cuộc ly hôn và một cuộc tình lùm xùm diễn ra ngay trước mắt trong quá trình tôi tham gia bộ phim". Trong cuộc đời mình, ông Michael Landon có 9 người con với 3 người vợ.

Nữ chính vào vai Laura Ingalls: Qua 3 "lần đò", nghiện thẩm mỹ, cuối đời sống ẩn dật

Nữ diễn viên Melissa Gilbert (ngoài cùng bên trái) khi đóng phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Ảnh: New York Post).

Trong sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên Melissa Gilbert (hiện 58 tuổi) được nhắc nhớ đến nhiều nhất với vai diễn cô bé Laura Ingalls. Khi thời gian trôi qua và tuổi già dần tới, nữ diễn viên Melissa Gilbert không thể chấp nhận được việc diện mạo của mình cũng biến đổi qua thời gian.

Bà từng thừa nhận bản thân có giai đoạn mình bị nghiện thẩm mỹ. Bà từng luôn cảm thấy vật vã trong nội tâm vì đặt mục tiêu phải giữ gìn bằng được vẻ đẹp diện mạo. Nhưng rồi tới một thời điểm, bà Melissa Gilbert nhận ra rằng can thiệp và phẫu thuật thẩm mỹ có thể giúp bà đẹp hơn, nhưng không giúp bà vui hơn trong cuộc sống.

Đó là khi bà Melissa quyết định sẽ dừng mọi can thiệp lại và chấp nhận rằng ai rồi cũng sẽ già đi theo thời gian.

Bà Melissa có cha mẹ nuôi đều là diễn viên ở Hollywood, vì vậy, bà sớm có cơ hội bước vào lĩnh vực diễn xuất từ khi còn nhỏ, bước đột phá đến với bà từ năm lên 9 tuổi khi bà được mời đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.

Sau khi bộ phim kết thúc, Melissa vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng không có bộ phim nào sau này đưa lại cho bà thành công vang dội trong sự nghiệp như bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.

Gia đình Ingall trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Ảnh: New York Post).

Nói về nỗi ám ảnh đối với vấn đề ngoại hình của bản thân, bà Melissa từng tâm sự: "Tôi lớn lên trong một nền công nghiệp làm phim đánh giá rất cao diện mạo bên ngoài, quan trọng hơn cả những điều bên trong một con người, đó là một nguyên nhân quan trọng khiến tôi từng bị mắc kẹt trong nỗi khốn khổ của việc phải giữ cho mình diện mạo thật trẻ trung".

Trong cuộc đời mình, bà Melissa kết hôn 3 lần, hiện tại, bà đang trong cuộc hôn nhân thứ 3 với nam diễn viên Timothy Busfield (65 tuổi). Hai người kết hôn từ năm 2013. Sau khi kết hôn được hai năm, bà Melissa đi rút túi ngực và đến năm 2016, bà quyết định sẽ hoàn toàn không can thiệp thẩm mỹ nữa.

"Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân: Mình đang làm gì thế? Mình làm đủ cách để bản thân trông thật ấn tượng nhưng mình có vui không? Tôi đã từng luôn thúc ép bản thân: Mình phải giảm cân. Mình phải trông thật ấn tượng, phải mặc những món đồ như thế này, phải lái chiếc xe như thế kia...

Quả thực tôi đã từng bị ảnh hưởng rất lớn bởi những yếu tố bên ngoài, nhưng những điều ấy chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mọi việc thực sự ổn thỏa", bà Melissa chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People.

Sau khi bộ phim kết thúc, Melissa vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng không có bộ phim nào sau này đưa lại cho bà thành công vang dội (Ảnh: New York Post).

Bà Melissa đã từng sống với những bất an về ngoại hình nhưng rồi vào khoảng năm 2015, bà ngồi "tính toán" và nhận thấy rằng nếu cứ định kỳ 10 - 15 năm, bà phải thay túi ngực một lần theo khuyến nghị của bác sĩ thẩm mỹ, vậy thì đến năm 80 tuổi, bà vẫn cần phải tiến hành thay túi ngực định kỳ, nghĩ tới đó, bà Melissa quyết định đi rút bỏ túi ngực và sẽ già đi theo đúng quy luật của sự lão hóa.

Bà Melissa có 2 người con trai từ hai cuộc hôn nhân trước. Trong cuộc đời mình, bà Melissa Gilbert từng phải chiến đấu với chứng nghiện rượu và lạm dụng chất kích thích. Điều này đã từng được bà chia sẻ trong cuốn tự truyện ra mắt hồi năm 2009.

Bà Melissa từng tiết lộ rằng trong cuộc đời mình, bà đã trải qua rất nhiều cuộc tình chóng vánh với các nam tài tử ở Hollywood: "Sau khi tôi đi qua hai lần đổ vỡ hôn nhân, tôi đã có những chông chênh và cả sự bốc đồng. Nhưng tôi hy vọng rằng các con tôi có thể thấy sau cùng, mẹ của mình đã thực sự đạt tới sự trưởng thành, chín chắn. Tôi mong điều ấy sẽ truyền cảm hứng cho các con".

Bà Melissa cho rằng cuộc sống của mình bên người chồng hiện tại giống hệt như trong bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên mà bà từng đóng thuở bé. Vợ chồng bà đã chuyển tới sống ở vùng núi Catskills, bang New York, Mỹ, được vài năm. Bà cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không hề nhớ tiếc cuộc sống ở Hollywood.

Bà Melissa đánh giá: "Sau cùng, tôi đã tìm được một nơi mà tôi có thể sống tĩnh lặng, hiện tại, tôi không còn cảm thấy bị hối thúc nữa. Tôi tận hưởng sự tĩnh lặng trong cuộc sống của mình, không còn theo đuổi những điều khó nắm bắt nữa, chẳng hạn như cảm giác thành công, vị trí công việc hay tiền bạc... Tôi chỉ còn tận hưởng sự đơn giản ngọt ngào trong cuộc sống của mình".

Bà Melissa Gilbert bên người chồng hiện tại (Ảnh: New York Post).

Hàng ngày, bà Melissa Gilbert chăm sóc cho đàn gà, vườn dâu, trồng rau, trồng hoa... Nhận xét về cuộc sống của mình hiện tại, bà Melissa nói: "Tôi không thể tin được đây chính là cuộc sống của mình, như là thiên đường vậy, tôi thấy mình quá may mắn. Khi tham gia bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, tôi đã được trải nghiệm cuộc sống ở miền quê và đã cảm thấy yêu thích cuộc sống ấy.

Bây giờ, hàng ngày tôi làm vườn, nuôi gà, bận rộn với những việc nhà nông, quần áo không mấy khi sạch sẽ tinh tươm, tôi ăn những thứ do mình nuôi trồng, điều đó đưa lại cho tôi cảm giác hài lòng, thỏa mãn, vui tươi. Cuộc sống hiện tại đánh thức tâm hồn tôi theo một cách mới lạ mà tôi chưa từng được trải nghiệm trước đây".

