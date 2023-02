MC Huyền Trang "Mù Tạt" lần đầu tiết lộ chuyện đời tư và áp lực tại VTV

"Tôi đề cao chữ thương hơn là yêu. Có thương thì mới yêu, mới hiểu... Khi đã thương rồi, mình sẽ cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho đối phương hoặc mái ấm chung", MC Huyền Trang "Mù Tạt" chia sẻ.

Khán giả vốn quen thuộc với MC Huyền Trang, hay còn gọi là MC Mù Tạt. Nhưng có lẽ hiếm người biết những câu chuyện phía sau cô gái cá tính, nghị lực ấy. Những ký ức về một thời ăn bám gia đình, xoay xở đủ kiểu để có tiền sống trọn với đam mê, hay nhận định về việc yêu người trong nghề, đã được cô chia sẻ riêng với PV Dân trí.

MC Huyền Trang "Mù Tạt" trong cuộc trò chuyện phỏng vấn với PV Dân trí.

"Tôi hay khuyên bạn bè đừng lấy vợ hay chồng là BTV".

Gần 10 năm gắn bó với nghiệp truyền hình, chắc hẳn, MC Huyền Trang được nhiều điều nhưng mất cũng không ít?

- Thật sự tôi được nhiều hơn mất. Vào nghề, tôi được sống một cuộc đời khác hẳn. Tôi có hình ảnh, có sự nổi tiếng và được gặp gỡ nhiều người hơn. Những mối quan hệ cũng nảy sinh từ đó. Nếu không làm nghề, có lẽ không bao giờ có một Huyền Trang như hiện tại.

MC Huyền Trang "Mù Tạt" chia sẻ, truyền hình là nghề không biết tiền bạc được bao nhiêu nhưng sự hi sinh và áp lực rất lớn.

Còn để nói về mất, là thời gian, tiền bạc, cũng có những lúc mất tinh thần, thấy chênh vênh, vô định. Nhưng một khi đã có đam mê, tôi tin ai cũng sẽ có quyết tâm vượt qua tất cả để thấy những cái "được" mà nghề này mang lại.

Áp lực chị vừa nói đến, cụ thể là như thế nào?

- Người ta hay nói đùa "truyền hình là nghề trong chán ngoài thèm". Thật ra cũng đúng. Mọi người thấy cái xinh đẹp, chỉn chu, hào nhoáng của nghề. Nhưng kim cương nào mà không phải mài rũa.

Ví dụ đơn giản, khi dẫn Bữa trưa vui vẻ, là một chương trình giải trí đơn thuần, nhưng mình cũng có áp lực. Nhìn tôi hào hứng, năng động, nhưng đâu ai biết, trước khi lên sóng, tôi phải chủ động bàn bạc kịch bản với nhà sản xuất, đạo diễn, biên tập và bạn dẫn.

Khi lên sóng, trong tai nghe, trợ lý, biên tập, âm thanh nói cùng một lúc. Bên ngoài hiện trường, tôi phải lắng nghe quay phim, trợ lý chỉ đạo. Trên trường quay, tôi duy trì tương tác với bạn dẫn, tiếp nhận câu chuyện của khách mời. Bạn phải tưởng tượng, mình nghe chuyện từ 10 người và phải liên tục sàng lọc thông tin, làm chủ sân khấu . Áp lực hơn nữa là mình dẫn chương trình trực tiếp nên không được sai sót. Chỉ 1 ngày trải nghiệm, công chúng sẽ thấy nó không dễ dàng, thậm chí phải đánh đổi rất nhiều mới bám trụ được.

MC Huyền Trang "Mù Tạt": "Xin khẳng định, Mù Tạt không giàu"

Tôi hay khuyên bạn bè là đừng lấy vợ hay chồng là BTV. Tiền bạc không biết được bao nhiêu nhưng sự hi sinh là rất lớn. Mình đầu tư tri thức, chất xám và thời gian nhưng đổi lại là những áp lực từ số đông. Bất cứ phát ngôn nào cũng đều phải cẩn trọng, nếu không sẽ nhận lại chỉ trích từ hàng triệu người xem truyền hình. Những điều đó, mấy ai hiểu được?

Tôi tò mò một chút khi chị nhắc đến tiền bạc. Ai cũng thấy MC nhà Đài rất hào nhoáng với khuôn mặt trang điểm kỹ càng, trang phục hàng hiệu. Vậy mà chị nói... tiền bạc không biết được bao nhiêu?

- Tôi cũng như mọi người, thu nhập từ lương cơ bản và lương hiệu suất. Nhưng may mắn nữa là khi lên sóng VTV và có sức lan tỏa thì MC thường sẽ nhận được những lời mời hợp tác từ bên ngoài. Thu nhập cũng tăng thêm từ đó.

Chứ thú thật, thời gian đầu, tôi phải "báo nhà". Mọi người cũng hay trêu, chả thấy mang tiền về mà ngày nào cũng thấy tiêu. Nói vậy, nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ tôi. Ăn bám gần một năm nhưng cả gia đình vẫn ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi cần gì tốt cho công việc thì đều hỗ trợ hết.

Những năm kế tiếp sống với nghề, tôi xoay xở đủ kiểu, nhận cả những việc thù lao thấp để có chi phí sinh hoạt và bồi đắp kinh nghiệm. Bươn chải dữ lắm, nhưng phải nhắc lại là vì đam mê nên tôi đều vượt qua.

Sau 8 năm, cát-xê của chị hẳn đã cao hơn nhiều so với ngày đầu, và tình trạng xoay xở không còn nữa?

- Thu nhập từ Đài vẫn vậy vì đã có định mức chung, nhưng khi có cơ hội nhận dự án bên ngoài, thù lao của tôi đã khá hơn so với trước. Năng lực của mình đã được khẳng định, thì thù lao sẽ được trả xứng đáng thôi.

So với mặt bằng chung thì hơi khó nhưng tôi đã có thể tự lập hơn xưa. Xin khẳng định là Mù Tạt không giàu. Quần áo và những bữa ăn sang chảnh, phần nhiều là do tôi nhận tài trợ. Đây cũng là may mắn của tôi khi đồng hành với nghề và được khán giả yêu thương, các nhãn hàng ủng hộ.

"Tôi ế gần chục năm rồi"

Tôi thấy chị rất nỗ lực theo đuổi đam mê. Vậy khi đối diện với tin đồn về việc cặp kè đại gia nên được nâng đỡ, hẳn chị sẽ chạnh lòng?

- Thú thật, nếu người đó có điều kiện kinh tế, và chân thành, có quan điểm sống đồng điệu với tôi, thì việc yêu đương với họ đâu có gì phải hổ thẹn. Trước đây, khi tôi vẫn còn là một cô sinh viên mới chập chững vào nghề, cũng có những người rất thành đạt ngỏ lời, nhưng tôi từ chối vì thấy mình chưa xứng với họ. Tôi không sợ điều tiếng, mà sợ cảm giác chính mình bị tự ti. Mà khi đã tự ti rồi thì rất khó tìm ra điểm đồng điệu để đồng hành.

Hiện tại, khi tôi đã có vị trí vững chắc hơn trong công việc, thì tôi hoàn toàn thoải mái với việc quen người có điều kiện tài chính tốt. Nhưng cốt lõi trong tình yêu vẫn là chuyện cảm xúc. Tôi không có ý định lợi dụng ai để lấy tiền hay mối quan hệ. Kể cả những người chưa có kinh tế bình thường, nhưng đồng điệu về suy nghĩ, thông cảm cho công việc của tôi và khơi gợi trong tôi những cảm xúc chân thành, thì tôi vẫn nhận lời yêu.

"Hiện tại, khi tôi đã có vị trí vững chắc hơn trong công việc, thì tôi hoàn toàn thoải mái với việc quen người có điều kiện tài chính tốt", MC Huyền Trang "Mù Tạt" nói.

Vậy quan điểm tình yêu của chị là sự chân thành?

- Tôi ế gần chục năm rồi, nên nói từ quan điểm hơi to tát quá không (cười). Hiện tại tôi chưa tìm được người phù hợp. Có lẽ vì duyên chưa tới.

Thật ra, chân thành là yếu tố tiên quyết với tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống này. Mọi cảm xúc đều phải xuất phát từ trong tâm mình thì mới đi đường dài với nhau được. Một yếu tố nữa là sự tôn trọng. Vấn đề chung thủy tôi không dám yêu cầu, bản thân tôi cũng không dám cam kết. Nhưng khi chân thành, và tôn trọng mình sẽ biết cách đối xử với nhau cho phù hợp.

Tôi cũng đề cao chữ thương hơn là yêu. Có thương thì mới yêu, mới hiểu. Dù người ta chưa thành danh hay còn khiếm khuyết nhưng khi đã thương rồi, mình sẽ cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho đối phương hoặc mái ấm chung.

Tôi bất ngờ khi chị chia sẻ tình trạng độc thân. Bởi tin đồn tình cảm của chị nhiều lắm...

- Thật sự là khi đối mặt với tin đồn, tôi chỉ biết cười thôi. Có những cái mình không nghĩ ra mà khán giả lại nghĩ được. Nói vậy chứ tôi không bận tâm. Nếu điều gì gây tổn thương cho tôi hay gia đình thì tôi sẽ lên tiếng. Nhưng những tin đồn với anh em, bạn bè,... tôi thường im lặng.

Như Đạt G là đối tác làm việc, nhiều khi rủ nhau đi chơi hay tương tác vô tư, mọi người cũng nghĩ mình có tình ý. Nên thỉnh thoảng hai đứa cũng ngại vì tình cảm vô tư mà lại thành rào cản cho mối quan hệ. Nếu bạn ấy có bạn gái thì tôi cũng sợ những tin đồn sẽ ảnh hưởng đến cả hai. Tôi cũng từng bị đồn thổi với các MC làm chung. Nhưng những điều đó xuất phát từ sự thân thiết vô tư thôi chứ không có gì cả.

Vì nghề này dễ được chú ý nên cũng lắm tin đồn. Chính vì vậy, mai sau nếu có yêu ai, tôi sẽ kín tiếng để giữ cho mối quan hệ được bình yên.

Chị có nghĩ mình sẽ yêu và lấy người trong showbiz?

- Phải chia sẻ thật là... không. Một người làm nghệ thuật là đủ rồi. Tôi mong bạn trai làm nghề khác. Kinh tế chẳng hạn. Một người thông minh, logic sẽ rất thú vị. Tôi mong được hỗ trợ và học hỏi từ những người như thế.

Nhưng biết đâu, ghét của nào trời trao của đấy. Nếu một ngày tôi phải lòng một anh nghệ sĩ hay đồng nghiệp cùng ngành cũng không chừng! (cười)

Cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện!

MC Mù Tạt (Tên thật là Nguyễn Thị Huyền Trang, SN 1993), cô được biết đến là một trong những MC kì cựu của chương trình Bữa trưa vui vẻ và một số chương trình khác trên kênh sóng VTV6 và VTV3. Nữ MC sinh năm 1993 được yêu mến nhờ phong cách hài hước, trẻ trung và hoạt bát. Bên cạnh vai trò là MC quen mặt trên sóng truyền hình quốc gia, Mù Tạt là cái tên không quá xa lạ đối với giới trẻ Hà Thành. MC Mù Tạt từng đạt giải Icon phong Cách - HHT Icon năm 2009. Nữ MC sinh năm 1993 cũng từng tham gia Miss Teen. Không chỉ dừng lại với vai trò MC - Biên tập viên, Mù Tạt còn thử sức trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên. Cô đã từng tham gia Sắc màu phái đẹp, series phim hài 5S Online và bộ phim truyền hình được đông đảo khán giả biết đến Mê cung, 11 tháng 5 ngày...

10/02/2023