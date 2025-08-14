Bảo Ngọc lan tỏa năng lượng tích cực, được ủng hộ thi Hoa hậu Thế giới

Ngay sau buổi công bố, Bảo Ngọc đã lên đường đến Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (Lâm Đồng), cùng nhóm Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững, tham gia trồng rừng trong khuôn khổ chương trình "Việt Nam xanh hơn" của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia.

Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ: "Giữa mảnh đất bỏng rát dưới cái nắng miền Trung, nơi chỉ toàn cát và đá, tôi đã thấy những mầm cây nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống. Ở nơi chỉ toàn cát và đá, mầm cây vẫn vươn lên, kiên cường như chính những người đang ngày ngày chiến đấu với biến đổi khí hậu.

Tôi muốn là một phần của sự kiên cường ấy, không chỉ bằng lời nói, mà bằng từng hành động cụ thể. Với tôi, sống không phải để được ngắm nhìn, mà để âm thầm làm thế giới tốt đẹp hơn. Hành trình này không chỉ là trồng rừng, mà là xây dựng tương lai. Và tôi tin, khi người trẻ cùng chung tay, chúng ta có thể biến những mảnh đất khô cằn thành rừng xanh cho thế hệ mai sau".

Hoa hậu Bảo Ngọc tham gia trồng rừng tại Tà Kóu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khán giả khen ngợi Bảo Ngọc luôn biết cách lan tỏa năng lượng tích cực. Việc cô được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tham gia một trong những đấu trường nhan sắc lớn và khắc nghiệt nhất hành tinh nhận được nhiều ủng hộ.

Ngoài sở hữu chiều cao nổi bật 1,86m, Bảo Ngọc còn được mệnh danh là "hoa hậu tri thức" với học vấn ấn tượng. Vừa qua, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết hoa hậu đã được xét tốt nghiệp loại ưu trong đợt xét định kỳ của trường vào tháng 7.

Cô có IELTS 8.0, từng được trao nhiều học bổng như học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Singapore, Đại học New South Wales (Australia)…

Bảo Ngọc luôn biết cách lan tỏa năng lượng tích cực (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh đó, Bảo Ngọc còn gương mặt trẻ năng nổ trong các hoạt động vì cộng đồng. Cô là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về Biến đổi Khí hậu, là Đại sứ Toàn cầu của Ngày Trái đất tại Việt Nam, đại diện của Việt Nam tham gia COP 29 (Hội nghị lần thứ 29 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu)...

Năm 2024, Bảo Ngọc là một trong 10 cá nhân được vinh danh nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao.

Bảo Ngọc được ủng hộ khi đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bảo Ngọc cho biết, dù bận rộn, cô vẫn luôn tìm cách cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống. Hiện tại, cô dành nhiều tâm huyết cho các chương trình cộng đồng với mong muốn mang lại giá trị bền vững cho giới trẻ bởi với cô, người giàu có nhất là người biết sống trọn vẹn, ý nghĩa từng ngày, không chỉ vì bản thân mà còn đóng góp cho cộng đồng.

Chia sẻ về quyết định bước ra đấu trường nhan sắc thế giới thêm lần nữa, người đẹp nói: "Trước khi bắt đầu hành trình này, tôi từng tự hỏi bản thân: "Thêm một lần nữa đeo chiếc sash (dải băng) Việt Nam chinh chiến quốc tế liệu có phải là quyết định đúng đắn?". Nhưng chính những lúc không chắc chắn, tôi càng nhớ về lý do mình bắt đầu.

Với tôi, Miss World là cơ hội tiếp tục hành động đúng với sứ mệnh của mình. Nếu hôm nay tôi được tin yêu thêm một lần nữa, tôi sẽ biến trái tim nhân ái thành đóa hoa rực rỡ nhất".

Nói về mục tiêu, Bảo Ngọc cho biết: "Tôi luôn đặt hai mục tiêu. Thứ nhất là cố gắng hết mình để đạt vị trí cao nhất. Thứ hai là tận hưởng hành trình, để khi nhìn lại, tôi có thể tự hào về những gì mình đã làm".