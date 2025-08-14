Vướng mặt bằng, quốc lộ 14E nguy cơ chậm tiến độ

Ngày 14/8, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã có chuyến kiểm tra và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công quốc lộ 14E đoạn qua địa bàn thành phố.

Tại xã Thăng Bình, địa phương đã bàn giao 3,37/4,195km (đạt hơn 80%), còn vướng 89 hộ dân trong phạm vi cầu vượt đường sắt và phạm vi tuyến. Công tác di dời hệ thống điện, nước, viễn thông không đáp ứng tiến độ thi công.

Ông Trần Chí Cường (áo trắng), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, kiểm tra hiện trường dự án quốc lộ 14E (Ảnh: Công Bính).

Ông Đoàn Thanh Khiết, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình, cho biết xã có 38 hộ dân đã bốc thăm tái định cư và đã được UBND huyện Thăng Bình (cũ) cam kết đến ngày 30/7 phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân làm nhà.

Đến nay, dự án khu tái định cư đã hoàn thành các hạng mục công trình nhưng chưa thực hiện nghiệm thu kết thúc dự án, với lý do Ban quản lý dự án huyện Thăng Bình (cũ) làm chủ đầu tư, chưa được phân quyền theo chính quyền 2 cấp nên chưa thể hiện nghiệm thu.

Vì vậy chưa thể lập thủ tục đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Khu vực 9, lập phương án tái định cư và đề nghị cấp đất cho người dân.

Nút giao quốc lộ 14E và đường sắt đang thi công nhưng còn vướng mặt bằng (Ảnh: Công Bính).

Tại xã Đồng Dương, đến nay đã bàn giao 12,6/13,265km. Xã còn vướng 26 thửa chưa bàn giao mặt bằng, trong đó 6 thửa đã phê duyệt nhưng chưa chi trả tiền cho người dân do trung tâm phát triển quỹ đất chưa hoàn thiện bộ máy.

Ngoài ra, có 11 thửa đã chi trả nhưng người dân chưa nhận tiền, 9 thửa chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Theo Ban quản lý dự án 4, Bộ Xây dựng (chủ đầu tư dự án), kể từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án hầu như không tiến triển; một số xã có tổ chức tuyên truyền, vận động nhưng kết quả đạt được không đáng kể.

Do vướng mặt bằng, nhiều đoạn quốc lộ 14E thi công cầm chừng (Ảnh: Công Bính).

Nguyên nhân chính, theo chủ đầu tư, do chưa xác định được đầu mối để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên chưa thể chi trả tiền bồi thường cho người dân.

Mặt khác, mặt bằng đã bàn giao nhưng không liên tục, một số vị trí chưa hoàn thành di dời hệ thống điện, nước nên nhiều đoạn chỉ thi công được rãnh dọc, cạp mở rộng...

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư, địa phương cùng bám địa bàn, đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để có mặt bằng cho đơn vị thi công, nhất là cấp sổ đỏ cho người dân, triển khai nhanh di dời hệ thống điện…

“Dự án cơ bản về đích, tôi đề nghị chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tập trung nhân lực, những đoạn đã có mặt bằng thì cho người và phương tiện thi công, đẩy nhanh tiến độ”, ông Trần Chí Cường nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu song song với thi công là đảm bảo tốt an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, hạn chế tác động đến cuộc sống người dân…