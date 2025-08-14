realme phổ cập pin trên 6.000mAh cho mọi phân khúc tại Thế Giới Di Động

Với điện thoại realme, người dùng có thể trải nghiệm thời lượng pin ấn tượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục cả ngày dài. Tại hệ thống Thế Giới Di Động, nhiều mẫu pin dung lượng lớn của realme đang được ưu đãi hấp dẫn trong chương trình “Chọn realme, vui đón hè”, mang tới cơ hội sở hữu điện thoại bền bỉ với giá tốt và quà tặng giá trị.

realme - Mang pin dung lượng lớn đến mọi người dùng

Ngày nay, điện thoại thông minh không chỉ để nghe gọi hay nhắn tin, mà còn là trung tâm của mọi hoạt động: làm việc, học online, xem video, lướt mạng xã hội, chơi game… Cường độ sử dụng cao khiến thời lượng pin trở thành yếu tố quyết định trải nghiệm. Nhiều người dùng mong muốn một chiếc điện thoại có thể đồng hành trọn vẹn cả ngày, thậm chí sang ngày thứ hai, mà không phải liên tục tìm ổ cắm sạc.

Trong số các nhà sản xuất điện thoại, realme đang là một trong số ít các hãng đặt chiến lược đầu tư vào công nghệ pin dung lượng lớn lên hàng đầu. realme ra mắt công nghệ sạc đột phá 320W SuperSonic Charge - giải pháp sạc nhanh hàng đầu toàn cầu - cùng với một mẫu điện thoại concept (các mẫu sản phẩm thể hiện ý tưởng về mặt công nghệ) sở hữu dung lượng pin ấn tượng 10.000mAh.

Sắp tới, thương hiệu này được sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều đổi mới đột phá về pin tại Lễ hội Fan realme 828 năm nay, hứa hẹn mang đến một màn trình diễn công nghệ đầy phấn khích dành cho các tín đồ công nghệ.

realme liên tục giới thiệu các công nghệ pin và những mẫu điện thoại pin dung lượng lớn trong năm 2025 cho thấy sự quan tâm của hãng đến nhóm nhu cầu về pin điện thoại bên cạnh hiệu năng hay trải nghiệm (Ảnh: realme).

Thay vì chỉ đưa pin lớn vào dòng cao cấp, realme phổ cập pin trên 6.000mAh xuống mọi phân khúc, kể cả các mẫu dưới 5 triệu đồng. Điều này biến pin dung lượng lớn trở thành tiêu chuẩn, để bất cứ ai cũng có thể tận hưởng trải nghiệm sử dụng dài ngày mà không lo gián đoạn.

Pin 6.000mAh mang lại khác biệt rõ rệt. Với nhu cầu cơ bản, các mẫu máy sở hữu dung lượng pin tầm này có thể hoạt động lên đến 2 ngày liên tục. Với người dùng cường độ cao như nhân viên văn phòng, tài xế công nghệ hay game thủ, máy vẫn đủ pin trọn ngày làm việc. realme luôn kết hợp pin lớn với sạc nhanh có thể lên tới 320W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ. Ví dụ, chỉ cần khoảng 30-40 phút để sạc được 50% pin 6.300mAh, đủ dùng cho cả một ngày. Nhờ vậy, người dùng vừa có thời lượng pin dài, vừa không phải lo lắng khi cần sạc gấp.

Những mẫu điện thoại realme sở hữu pin dung lượng lớn nổi bật tại Thế Giới Di Động

Hệ thống Thế Giới Di Động đang phân phối nhiều mẫu điện thoại realme trang bị pin trên 6.000mAh, phù hợp với đa dạng nhu cầu và ngân sách.

realme Note 70 - Pin 6.300mAh: mẫu điện thoại phổ thông mới nhất mới được realme ra mắt tại thị trường Việt Nam. Sở hữu thiết kế mỏng nhẹ cùng độ bền chuẩn quân đội, đây là lựa chọn dành cho học sinh – sinh viên, tài xế công nghệ hoặc người dùng cần một thiết bị phổ thông nhưng bền bỉ, sử dụng thoải mái 1,5–2 ngày.

realme Note 70, mẫu điện thoại giá chỉ 3 triệu đồng nhưng sở hữu pin lên tới 6.300mAh cho thời gian hiển thị liên tục đến hơn 20 tiếng (thử nghiệm với Youtube) (Ảnh: realme).

realme C71 - Pin 6.300mAh: đi kèm sạc nhanh 45W, chỉ mất hơn 1 giờ để sạc đầy. Máy có độ dày chỉ 7,79 mm và đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội, phù hợp cho người dùng vừa cần một mẫu điện thoại pin khỏe nhưng vẫn có tốc độ sạc ấn tượng.

Realme 14 series – Pin 6.000mAh:kết hợp hiệu năng mạnh mẽ của con chip Snapdragon 6 Gen 4 được ra mắt chính hãng ở Việt Nam, hỗ trợ 5G và kháng nước, bụi chuẩn IP69. Đây là lựa chọn cân bằng giữa pin, sức mạnh và tính năng cao cấp, phù hợp với những người trẻ năng động cần một sản phẩm đáp ứng tối ưu nhu cầu học tập, làm việc và giải trí. Dòng realme 14 series còn có khả năng chơi game 120 FPS trên phần lớn các tựa game.

realme 14 series không chỉ sở hữu pin 6.000mAh mà còn mang tới trải nghiệm gaming 120FPS mượt mà (Ảnh: realme).

realme C75x và realme C75 là hai mẫu điện thoại được realme ra mắt từ cuối năm 2024 tới đầu 2025, mặc dù ra mắt từ lâu nhưng bộ đôi sản phẩm này vẫn liên tục “cháy hàng” tại các cửa hàng Thế Giới Di Động nhờ đáp ứng chính xác nhu cầu của nhóm người dùng phân khúc này: Pin khỏe và độ bền cao.

Việc phổ cập pin trên 6.000mAh xuống mọi phân khúc cho thấy realme không chỉ chạy đua công nghệ mà còn thực sự thấu hiểu nhu cầu của người dùng. Từ học tập, làm việc đến giải trí, những chiếc điện thoại có pin dung lượng lớn của realme giúp mọi trải nghiệm liền mạch, không bị ngắt quãng bởi nỗi lo hết pin.

Chương trình “Chọn realme, vui đón hè” mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn khi trải nghiệm và mua điện thoại realme ở Thế Giới Di Động (Ảnh: realme).

Mùa hè này, realme đang triển khai chương trình ưu đãi “Chọn realme, vui đón hè” với hàng loạt ưu đãi và hoạt động hấp dẫn. Khách hàng ghé thăm các cửa hàng Thế Giới Di Động để chọn mua realme sẽ có cơ hội nhận giảm giá trực tiếp, phiếu mua hàng trị giá tới 1 triệu đồng, quà tặng công nghệ và hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Ngoài ra, các sản phẩm mới còn được áp dụng chế độ bảo hành lên tới 18 tháng.

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.thegioididong.com/chuong-trinh-le-hoi-realme