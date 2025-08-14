Lên kế hoạch đến tận nhà chở người già yếu đi làm thủ tục hành chính

Ngày 14/8, ông Nguyễn Hữu Lân, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng, cho biết đã ban hành kịch bản hỗ trợ người dân yếu thế và xử lý những tình huống thường gặp khi giải quyết các thủ tục hành chính.

Trong khi đó, đại diện UBND xã La Dêê, thành phố Đà Nẵng cũng cho biết đã ban hành kịch bản nêu trên khi tham khảo phương án của xã Thượng Đức.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Đức (Ảnh: A Núi).

Việc này nhằm đảm bảo mọi người dân, đặc biệt là người yếu thế (người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ đơn thân, người dân tộc thiểu số, người không biết chữ, ...) được tiếp cận dịch vụ hành chính công một cách thuận lợi, công bằng, nhân văn.

Trong đó, người cao tuổi đi lại khó khăn đến UBND xã giải quyết thủ tục hành chính sẽ có phương án hỗ trợ như bố trí ghế ngồi chờ, nước uống, bảng thông tin dễ đọc, liên hệ người thân hỗ trợ (nếu cần).

Các đoàn viên có thể dùng xe chuyên dụng để chở người dân từ nhà đến trung tâm phục vụ hành chính công và ngược lại (chi phí từ nguồn xã hội hóa); phối hợp với Ban nhân dân thôn và Tổ ứng cứu của xã đến tận nhà hỗ trợ thực hiện dịch vụ công.

Đối với người không biết chữ hoặc khó tiếp cận công nghệ, được đưa ra hướng hỗ trợ là hướng dẫn trực tiếp, tránh dùng thuật ngữ chuyên môn, sử dụng tài liệu minh họa bằng hình ảnh.

Đối với người dân bị khuyết tật (thị lực, vận động, nghe nói…) sẽ có phương án bố trí lối đi cho xe lăn, phòng xử lý riêng, cử cán bộ đã tập huấn kỹ năng tiếp xúc người khuyết tật.

Khi công dân phản ánh, kiến nghị gay gắt hoặc có dấu hiệu bức xúc, kịch bản được đưa ra là cán bộ phải bình tĩnh lắng nghe, không tranh luận, mời vào khu vực riêng (nếu cần thiết) để ghi nhận và xử lý theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Hữu Lân cho biết kịch bản này đang được triển khai thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của địa phương, từ đó rút kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc tiếp công dân.